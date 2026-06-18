Mardin Ovası’nda buğday hasadı başladı: Dekarda 554 kilogramla 709 bin ton rekolte hedefleniyor!

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Dekar başına 388 kilogram verim elde edilirken, toplamda 231 bin 817 ton arpa üretimi bekleniyor. Yine toplam 1 milyon 279 bin 736 dekarlık devasa bir alanda buğday ekimi yapıldı. Dekar başına 554 kilogram gibi yüksek bir verim oranına ulaşılarak, toplamda 709 bin 511 ton üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu başarılı sonuçlar üreticilerimizin özverili çalışmaları, fedakarlıkları, ilimizin sahip olduğu doğal ve iklimsel avantajlar, modern tarım uygulamalarının etkin kullanımı ve kamu kurumlarımızın sağladığı desteklerin ortak bir ürünüdür, ortak bir başarısıdır" dedi.