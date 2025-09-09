GAZETE VATAN ANA SAYFA
Maraş biberinde hasat başladı! Tüm Ortadoğu bu haberi bekliyordu

Kahramanmaraş'ta Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almış Maraş biberinde hasat dönemi başladı. Kentin verimli topraklarında yetişen biberler, üreticiler tarafından toplanarak kurutulmak üzere sergilere gönderiliyor.

Kendine özgü aroması, acılığı ve rengiyle bilinen Maraş biberi, hem yemeklere kattığı lezzet hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep gören biber, Kahramanmaraş ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Yüzyıllardır bölgede geleneksel yöntemlerle işlenen Maraş biberi, kurutma ve öğütme işlemlerinin ardından pul biber olarak sofralara ulaşıyor. Sabah erken saatlerde tarlalara giren çiftçiler, özenle topladıkları biberleri güneşe sererek kurutmaya bırakıyor.

Kentin dört bir yanında kırmızıya bürünen tarlalar ve sergiler, Maraş biberi sezonunun başladığını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen Maraş biberi, kurutma ve öğütme işlemlerinin ardından pul biber olarak sofralarda yerini alıyor. Üreticiler, rekoltenin yüksek olmasını beklerken, fiyatların da emeği karşılayacak seviyede olmasını istedi.