Manken Aslı Baş yıllar sonra davası sil baştan! Acılı baba: Kızımın telefonundaki mesajları silinmiş, kameralar sökülmüş

10.04.2026 - 20:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (İHA)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve Yargıtay'ın kararı bozması ile yeniden görülmeye başlanan 2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş davasına ilişkin baba Mehmet Yavuz Baş, dava sürecinde kızının telefonundaki mesajların silindiğini, bazı tanıkların dinlenmediğinin ve olay yerindeki kameraların söküldüğünün belirlendiğini söyledi.

21 Temmuz 2010 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş, iş insanı Ahmet Bayer'e ait villada 6,5 metrelik terastan düşerek yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 11 yıl süren davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin geçtiğimiz 5 Ağustos'ta beraat kararını bozmasının ardından yeniden ele alınan dosyada sanıklar geçtiğimiz aylarda bir kez daha hakim karşısına çıkmış ve duruşma 4 Haziran 2026 tarihine ertelenmişti.

11 yıl süren dava sürecinde kızının cep telefonundaki mesajların silindiğini, olay yerindeki kameraların söküldüğünü söyleyen acılı baba Mehmet Yavuz Baş, mahkemenin kararıyla cep telefonundaki silinen mesajların geri getirilerek incelenmesi için telefonun İstanbul'a gönderildiğini belirtti.

Baş, "Yargıtay karşı tarafın beraat kararını bozdu. 4 Haziran'da mahkememiz tekrar devam edecek. Bazı eksiklikler var. Dinlenmeyen şahitler, sökülen, kaybedilen kameralar. Çocuğun telefonundaki mesajları silinmiş. Bunların tekrar incelenmesi, araştırılması için teknik inceleme yapılacak" dedi.

Yargıtay'ın gördüğü eksikleri 11 sene boyunca mahkemenin görememesinin kendisini üzdüğünü söyleyen baba Baş, "11 yıl süren duruşma süresince eksiklerin Yargıtay tarafından görülüp de, mahkeme tarafından görülmemesi beni çok üzdü.

11 yıl süren bir mahkemede kameraların sökülmesi, telefondaki mesajların silinmesi, şahitlerin dinlenmemesi gibi eksikleri Yargıtay görerek beraat kararını bozma gereği görüyor.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi niye bunu 11 sene boyunca görmüyor. Birisi 112'yi arıyor, ‘Burada birisi merdivenlerden düştü, başı kanıyor' diyor.

Peki o merdivenlerden, yüksekten nasıl atladı ya da atıldı" ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporunda da normal bir düşme olmayacağının belirtildiğinin altını çizen baba Baş, "Şahitler atladı diyor. Düşme şekli Orta Doğu Teknik Ünivesitesi'nden matematik, fizik hocaları, olay yeri incelendiğinde buradan ne şekilde atlanıp atlanamayacağını, nereye düşeceğine dair bilirkişi raporunu verdi.

Bu şekilde bir düşme olmayacağını söylüyor. Yani çocuk düşüyor, başından yaralanıyor, ölümü bekleniyor. Olmuyor, yukarıya çıkartılıp atılıyor.

Kim olsa bunun yorumunu bu şekilde yapar. 112'den önce başka birileri aranıyor, ardından yardım için 112 aranıyor. Ambulans ondan sonra geliyor.

Bu çocuğun orada ölmesi mi beklendi o süre içerisinde, bunu anlamış değilim" şeklinde konuştu.