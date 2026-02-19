Manisa’da doğa yeniden canlandı! Yağışlar sonrası Spil’de mucize: Kuruyan şelale geri döndü

1

Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, ziyaretçilerine doyum olmayan manzaralar sunmaya devam ediyor. Son dönemde Manisa genelinde etkili olan ve Gediz Nehri’nin taşmasına, bağların ve bazı evlerin sular altında kalmasına neden olan yoğun yağışların ardından Spil Dağı Milli Parkı’nda da dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Spil Dağı Milli Parkı’nda Uzun yıllardır kuruduğu bilinen şelale yeniden son yağışlarla birlikte adeta yeniden hayat buldu. Yaklaşık 50 metrelik yükseklikten kayalıklara doğru akan su, taşkınların neden olduğu olumsuz tabloya karşın doğanın yeniden canlanmasını gözler önüne serdi. Eriyen kar sularıyla da beslenen şelalenin ortaya çıkardığı manzara seyrine doyum olmayan görsel şölen sunarken, yaz aylarına doğru şelalenin yeniden kuruması bekleniyor.