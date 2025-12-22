Manisa ve İzmir arasında görüldü! Bölgede yaşayanlar hayrete düştü: Onlarca yıldan sonra ilk
22.12.2025 - 08:37Güncellenme Tarihi:
Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda aralık ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar yağışının başlamaması endişe verdi.
Her yıl kasım ayının ortasında başlayan kar yaşının aralık ayının sonlarına gelinmesine rağmen başlamaması endişe verdi.
Aralık aylarında beyaza bürünen yüksek kesimlerde bu yıl yeşil ve kahverengi tonların hâkim olması, bölge sakinleri ve doğaseverler tarafından da şaşkınlıkla karşılanıyor.
Özellikle hafta sonları kar manzarası görmek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, beklentilerini karşılayamadan bölgeden ayrılıyor.
Doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık gibi aktiviteler için tercih edilen milli parkta, kar yağışının gecikmesi ekosistem açısından da dikkatle izleniyor.
