Malatyalılar dikkat! Çalışmalar tamamlandı: O caddede trafik yükü hafifledi

Mahallesine yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, "Orduzu Mahallemizde bulunan Hanbeyoğlu Caddesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ve ekibine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim" kelimelerine yer verdi. Düğün Salonu İşletmeciliği yapan esnaf Hacı Ramazan Oğuzbey ise Büyükşehir Belediyesi'nin Hanbeyoğlu Caddesi'nde yapmış olduğu çalışmalara teşekkür ederek, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılmadan önce birçok zorlukla karşı karşıya kalıyorduk. Su giderleri işlevini göremediğinden en ufak bir yağmur yağdığında su birikintileri oluyordu. Yani sıkıntı hat safhadaydı. Büyükşehir Belediyemiz gerekli çalışmaları yaparak sorunumuzu çözdü. Yolumuzun eski halinden eser kalmadı. Şimdi çok daha güzel bir yola kavuştuk. Sami Er başkanıma ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.