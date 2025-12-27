Malatya'da nalburda görünce başladı! Tek başına yapıyor, hiçbir masrafı yok, 20 ülke almak için sıraya girdi

3

"Yıllık 10 ila 15 bin ortalama üretimimiz var ve ürünlerin yüzde 40'ını yurt dışına gönderiyoruz. Bu ürünleri 20'nin üzerinde ülkeye ihracat ederken, her geçen gün bu ülke sayısı genişliyor. Üretimin her aşaması elde geçiyor. Hakiki ve özel deriler kullanıyoruz bu ürünlerde, onun için de dış piyasadan ilgi görüyoruz. Ürünlerimiz de yurt dışında büyük beğeni topluyor."



Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yoğun talep aldığını belirten Sürmeli, talebin her geçen gün arttığını, müşterilerin ürün kalitesini gördükçe kendilerine ulaşıp özel siparişler verdiğini ifade etti.