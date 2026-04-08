Lüleburgaz'ın ilk tescilli lezzeti! Ahmetbey Köftesi coğrafi işaret aldı

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, konuşmasında, ilçenin kendine özgü lezzetleri bulunduğunu söyledi.



Tarihi eserler ve doğal güzelliklerin yanında gastronominin de çok önemli turistik değer olduğunu dile getiren Yıldız, bu anlamda Ahmetbey köftesinin çok önemli bir lezzet olduğunu kaydetti.



Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Ahmetbey köftesinin Lüleburgaz'ın ilk coğrafi işaretli ürünü olması dolayısıyla ayrı öneminin bulunduğunu belirtti.



Ahmetbey köftesiyle birlikte Kırklareli'nin 10 ürününün coğrafi işaretle tescillendiğini anlatan Şahin, "Biz Ajans olarak yıllardır bu işlemler için çalışıyoruz." dedi.