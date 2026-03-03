Liseli gençler keşfetti! Kıyıda buldular, sofraya getirdiler: Buğday ve arpaya rakip çıktı

6

Ela Gümüş (16) de 'Umut Tohumları' projesi ile deniz çayırlarının tohumlarından alternatif bir ürün çıkardıklarına dikkati çekerek, "Bu tohumlar sadece ekmek yapımında değil, balla karıştırdığınız zaman lifleri olan besleyici bir ek gıdaya dönüşebiliyor. Tohumu kullanmanın bir sürü yolu var. İklim krizi varken buna ihtiyacımız vardı. Herkesin bildiği bir şey değil. Geçmişte de kullanılan bu tohumu günümüze taşımak ve bunu insanlara yaymayı da biz kendimize görev edindik" diye konuştu.