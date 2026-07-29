Liseden mezun olur olmaz kendi işini kuruyorlar! Artık ara eleman değil patron oluyorlar

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Okuldaki ikinci eğitim türünün Anadolu Teknik Programı olduğunu aktaran İşbaşar, bu programa merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul edildiğini belirterek, Anadolu Teknik Programı’nda makine teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ve yenilenebilir enerji teknolojileri olmak üzere üç alanda eğitim verildiğini dile getirdi. İşbaşar, "Bu alanlara öğrencilerimiz sınavla geliyor. Anadolu Teknik Programı’nda üniversite eğitimine yönelik bir müfredat uygulanıyor. Öğrencilerimiz meslek derslerinin yanında yoğun şekilde akademik dersler de görüyor. Mezunlarımızın önemli bir kısmı üniversitelere yerleşerek eğitimlerine devam ediyor. Üniversite eğitiminin ardından kamu kurumlarında ve özel sektörde görev alan çok sayıda mezunumuz bulunuyor" dedi.



"Öğrencilerimiz iş ortamını yakından tanıyor"



Okuldaki üçüncü eğitim modelinin Mesleki Eğitim Merkezi Programı olduğunu ifade eden İşbaşar, eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi olarak bilinen programın doğrudan iş dünyasına yönelik olduğunu söyledi. Bu programda öğrencilerin haftanın bir günü okulda teorik eğitim, dört günü ise işletmelerde uygulamalı eğitim aldığını dile getiren İşbaşar, "Öğrencilerimiz işletmelerde usta öğreticilerin yanında eğitim görürken öğretmenlerimiz tarafından da düzenli olarak takip ediliyor. Bu model daha çok piyasaya ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim türüdür. Öğrencilerimiz iş ortamını yakından tanıyor, üretim süreçlerini öğreniyor ve mezun olmadan iş tecrübesi kazanıyor" diye konuştu.