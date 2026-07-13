LGS TERCİHİ NASIL YAPILMALI? Tercih yaparken nelere dikkat edilir? MEB LGS tercihi nasıl yapılır?
LGS tercihi nasıl yapılmalı, tercih listesi hazırlanırken nelere dikkat edilmeli, yüzdelik dilim mi yoksa puan mı esas alınmalı, MEB LGS tercih ekranı nasıl kullanılır? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecine giren yüz binlerce öğrenci ve veli, doğru okul seçimi yapmak için araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, LGS tercihlerinde yalnızca puana değil yüzdelik dilime, okulun başarı durumuna, ulaşım imkanlarına ve öğrencinin hedeflerine odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Peki, MEB LGS tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı bulunur, tercih yaparken hangi hatalardan kaçınılmalıdır?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için en kritik süreçlerden biri tercih dönemi oluyor. İyi bir lise eğitimi almak isteyen öğrenciler, tercih listelerini oluştururken yalnızca taban puanlara bakmakla yetinmemeli. Eğitim uzmanlarına göre LGS tercihinde en sağlıklı yöntem, öğrencinin yüzdelik dilimini esas alarak bir liste hazırlaması.
Her yıl sınavın zorluk derecesi değişebildiği için puanlar farklılık gösterebilir. Bu nedenle önceki yılların yüzdelik dilimleri, puanlardan daha güvenilir bir rehber olarak kabul ediliyor. Öğrencilerin tercih listesinde hem garanti olarak görülen okullara hem de hedef okullarına yer vermesi öneriliyor.
MEB LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen LGS tercih işlemleri, tercih döneminde yayımlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler tercihlerini:
MEB'in belirlediği tercih ekranı üzerinden,
Kayıt alanı esaslı yerel yerleştirme sistemiyle,
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için,
Pansiyonlu okullar için gerçekleştirebiliyor.
Tercih işlemlerinin ardından bilgilerin okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde onaylanmayan tercihler geçersiz sayılabiliyor.
LGS TERCİH EDERKEN PUAN MI YOKSA YÜZDELİK DİLİM Mİ ÖNEMLİ?
LGS tercih sürecinde öğrencilerin en sık yaptığı hatalardan biri yalnızca puan odaklı hareket etmek oluyor.
Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken:
Öğrencinin mevcut yüzdelik diliminin,
Okulların geçen yıl oluşan yüzdelik dilimlerinin,
Son yıllardaki yerleşme trendlerinin dikkate alınmasını tavsiye ediyor.
Örneğin yüzde 5'lik dilimde bulunan bir öğrencinin, yalnızca geçen yıl yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan okulları tercih etmesi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle tercih listesinin dengeli hazırlanması büyük önem taşıyor.
LGS TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANMALI?
Başarılı bir tercih listesinde genellikle üç farklı kategori bulunuyor:
1. Üst hedef okullar
Öğrencinin yüzdelik diliminden biraz daha yüksek başarı sıralamasına sahip okullar.
2. Uyumlu okullar
Öğrencinin yüzdelik dilimiyle örtüşen ve yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu okullar.
3. Garanti tercihler
Öğrencinin yüzdelik diliminden daha düşük seviyelerde yer alan ve yerleşme olasılığının yüksek olduğu okullar.
Bu yöntem, tercih döneminde oluşabilecek sürpriz yerleşme sonuçlarına karşı öğrencilerin açıkta kalma riskini azaltıyor.
OKUL SEÇERKEN HANGİ KRİTERLERE DİKKAT EDİLMELİ?
LGS tercihinde yalnızca sınav başarısına odaklanmak doğru bir yaklaşım olarak görülmüyor. Öğrencilerin şu unsurları da değerlendirmesi gerekiyor:
Okulun akademik başarı düzeyi
Üniversite yerleştirme performansı
Yabancı dil imkanları
Sosyal ve sportif faaliyetler
Okulun ulaşım durumu
Öğretmen kadrosu
Fiziki imkanlar
Öğrencinin ilgi ve kariyer hedefleri
Uzmanlara göre öğrencinin mutlu olabileceği ve kendini geliştirebileceği bir okul tercih edilmesi uzun vadede daha başarılı sonuçlar doğurabiliyor.
LGS TERCİHİNDE YAPILAN EN BÜYÜK HATALAR
Tercih döneminde sık karşılaşılan yanlışlar şunlar oluyor:
Sadece puana göre tercih yapmak
Tüm tercihleri yüksek riskli okullardan oluşturmak
Okulları araştırmadan liste hazırlamak
Ulaşım ve konaklama imkanlarını göz ardı etmek
Öğrencinin isteğini dikkate almamak
Son gün tercih yapmak
Bu hatalar nedeniyle öğrenciler beklenmedik yerleştirme sonuçlarıyla karşılaşabiliyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda yerleştirme;
LGS puanı,
Yüzdelik dilim,
Tercih önceliği,
Kontenjan durumu gibi kriterlere göre yapılıyor.
Eşitlik durumlarında ise ilgili yerleştirme kurallarındaki ek kriterler devreye giriyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda elektronik tercih sistemi üzerinden yapılır ve okul müdürlüklerince onaylanır.
LGS tercihinde puan mı yüzdelik dilim mi önemli?
Uzmanlar, tercih yaparken puandan çok yüzdelik dilimin dikkate alınmasını öneriyor. Çünkü yüzdelik dilim, öğrencinin genel sıralamadaki konumunu daha doğru yansıtıyor.
LGS tercih listesi kaç okuldan oluşmalı?
Tercih kılavuzunda belirtilen sayı ve kategorilere uygun şekilde dengeli bir liste hazırlanmalıdır. Merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri ayrı değerlendirilebilir.
LGS'de garanti tercih nedir?
Öğrencinin yüzdelik diliminden daha düşük sıralamayla öğrenci alan okullara verilen isimdir. Yerleşme ihtimali yüksek olduğu için tercih listesinde yer verilmesi tavsiye edilir.
Tercih sırası önemli mi?
Evet. Tercih ekranına yazılan sıra büyük önem taşır. Öğrenci en çok istediği okulu üst sıralara yazmalıdır.
LGS tercihinde en sık yapılan hata nedir?
Sadece taban puanlara bakarak tercih yapmak ve yüzdelik dilimi dikkate almamak en yaygın hata olarak gösteriliyor.
MEB LGS tercih onayı zorunlu mu?
Evet. Tercihlerin geçerli sayılması için ilgili süreçte okul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekebilir.
LGS tercihleri yapılırken okulun başarı durumu araştırılmalı mı?
Kesinlikle evet. Akademik başarı, üniversite yerleştirme oranı, yabancı dil eğitimi, sosyal imkanlar ve ulaşım koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
LGS tercihleri son gün yapılabilir mi?
Teknik yoğunluk ve olası sistem sorunları nedeniyle tercihlerin son güne bırakılmaması öneriliyor.
Başarılı bir LGS tercihinin sırrı nedir?
Öğrencinin hedefleri, yüzdelik dilimi, okulun özellikleri ve yerleşme ihtimali birlikte değerlendirilerek dengeli bir tercih listesi hazırlamaktır. Böylece hem hayal edilen okullar hedeflenebilir hem de yerleşememe riski azaltılabilir.