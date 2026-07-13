LGS TERCİHİ NASIL YAPILMALI? Tercih yaparken nelere dikkat edilir? MEB LGS tercihi nasıl yapılır?

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LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda elektronik tercih sistemi üzerinden yapılır ve okul müdürlüklerince onaylanır.



LGS tercihinde puan mı yüzdelik dilim mi önemli?

Uzmanlar, tercih yaparken puandan çok yüzdelik dilimin dikkate alınmasını öneriyor. Çünkü yüzdelik dilim, öğrencinin genel sıralamadaki konumunu daha doğru yansıtıyor.



LGS tercih listesi kaç okuldan oluşmalı?

Tercih kılavuzunda belirtilen sayı ve kategorilere uygun şekilde dengeli bir liste hazırlanmalıdır. Merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri ayrı değerlendirilebilir.



LGS'de garanti tercih nedir?

Öğrencinin yüzdelik diliminden daha düşük sıralamayla öğrenci alan okullara verilen isimdir. Yerleşme ihtimali yüksek olduğu için tercih listesinde yer verilmesi tavsiye edilir.



Tercih sırası önemli mi?

Evet. Tercih ekranına yazılan sıra büyük önem taşır. Öğrenci en çok istediği okulu üst sıralara yazmalıdır.



LGS tercihinde en sık yapılan hata nedir?

Sadece taban puanlara bakarak tercih yapmak ve yüzdelik dilimi dikkate almamak en yaygın hata olarak gösteriliyor.



MEB LGS tercih onayı zorunlu mu?

Evet. Tercihlerin geçerli sayılması için ilgili süreçte okul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekebilir.



LGS tercihleri yapılırken okulun başarı durumu araştırılmalı mı?

Kesinlikle evet. Akademik başarı, üniversite yerleştirme oranı, yabancı dil eğitimi, sosyal imkanlar ve ulaşım koşulları birlikte değerlendirilmelidir.



LGS tercihleri son gün yapılabilir mi?

Teknik yoğunluk ve olası sistem sorunları nedeniyle tercihlerin son güne bırakılmaması öneriliyor.



Başarılı bir LGS tercihinin sırrı nedir?

Öğrencinin hedefleri, yüzdelik dilimi, okulun özellikleri ve yerleşme ihtimali birlikte değerlendirilerek dengeli bir tercih listesi hazırlamaktır. Böylece hem hayal edilen okullar hedeflenebilir hem de yerleşememe riski azaltılabilir.