LGS sınavı saat kaçta? LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS sınav saati ve oturum süreleri
LGS 2026 sınavına saatler kala öğrenciler ve veliler bazı soruların yanıtlarını merak ediyor. LGS sınavı saat kaçta? LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS sınav saati ve oturum süreleri... İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak sınav öncesi merak edilen sorunların yanıtları...
LGS 2026'da artık son viraja girildi. Sınava saatler kala merak edilen bazı sorular araştırılıyor. LGS için kritik tarihin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin sınav heyecanı da artmış durumda. 8. sınıf öğrencilerinin aylardır hazırlandığı LGS öncesi hem öğrenciler hem de veliler sınav oturum saatlerini ve sınav giriş yerlerini araştırıyor.
MEB tarafından resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirilecek. Toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınava, katılım zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek.
SINAVA KAÇTA, KAÇ SAAT SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek. LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapılacak ve toplamda 155 dakika sürecek. LGS 1.oturum sınavı 10.45'te sona erecek, 2.oturum ise 12.50'de sona erecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.