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Gündem Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor! Meteoroloji 3 uyarı birden verdi, fırtına ile birlikte fena vuracak
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Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor! Meteoroloji 3 uyarı birden verdi, fırtına ile birlikte fena vuracak

Meteoroloji son dakika duyurdu. Havalar ısındı yaz geliyor derken beklenmedik haber geldi. İller saat verilerek açıklandı. Kış boyu lapa lapa kar yapması beklenirken yaşanacak ani hava değişikliği ile şaşkına dönecek. MGM art arda 3 uyarı birden verdi. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte Meteoroloji'nin açıkladığı son rapora göre il il hava durumu...

• 23 Mayıs 2024 - 11:11 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 11:11 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji 3 uyarı birden verdi, fırtına ile birlikte fena vuracak

Havalar tersine dönüyor. MGM tarafından yapılan yeni açıklamada vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İller tek tek açıklanarak kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı riski olan bölgelere dikkat çekildi.

2 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji 3 uyarı birden verdi, fırtına ile birlikte fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Erzurum hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde ve Düzce, Zonguldak çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz 'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Erzurum hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

14 15 İLDE SARI KODLU ALARM

15 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 ile sarı kodlu uyarı verdi: Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce

15 ORHAN ŞEN SAAT VERDİ

ORHAN ŞEN SAAT VERDİ

Türkiye bugünden itibaren 5-6 gün sürecek yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar kuzey bölgelerde 2-3 derece iç ve doğu bölgelerde 4-5 derece azalacak. Bugün İç Anadolu ve iç Ege'deki yağışlar kuvvetli ve çamur şeklinde yağabilir. Dışarıda çamaşır bırakmayın.

16 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji 3 uyarı birden verdi, fırtına ile birlikte fena vuracak

Bugün İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bilecik, Kütahya, Afyon, Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli beklendiğinden ani sel, su basını riski var. Ankara'da öğleden sonra yağmur kuvvetli akşam saatlerinde şiddetini artırabilir tedbirli olunmalı

17 Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor Meteoroloji 3 uyarı birden verdi, fırtına ile birlikte fena vuracak

İstanbul bugün öğlenden itibaren sağanak yağışlı. Anadolu yakasında öğleden sonra yerel kuvvetli olabilir ama su baskını riski yok sıcaklık 22 C.