Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor! Meteoroloji 3 uyarı birden verdi, fırtına ile birlikte fena vuracak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde ve Düzce, Zonguldak çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



