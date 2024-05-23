Lapa lapa kar yağmadı ama daha kötüsü geliyor! Meteoroloji 3 uyarı birden verdi, fırtına ile birlikte fena vuracak
Meteoroloji son dakika duyurdu. Havalar ısındı yaz geliyor derken beklenmedik haber geldi. İller saat verilerek açıklandı. Kış boyu lapa lapa kar yapması beklenirken yaşanacak ani hava değişikliği ile şaşkına dönecek. MGM art arda 3 uyarı birden verdi. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte Meteoroloji'nin açıkladığı son rapora göre il il hava durumu...
• 23 Mayıs 2024 - 11:11 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 11:11 • Son Güncelleme: