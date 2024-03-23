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Gündem Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor! Sıcaklar eksiye düşecek, Ankara'dan sonra İstanbul'a geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek
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Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor! Sıcaklar eksiye düşecek, Ankara'dan sonra İstanbul'a geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Lapa lapa kar yağışı başlıyor. Hava sıcaklıkları düşüyor, İstanbul dahil onlarca il için yeni uyarı geldi. Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayının sonları en soğuk aylardan biri olacak. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...

• 23 Mart 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
• 23 Mart 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çok sayıda kentte kar yağışı görüldü. Başkent Ankara'da da sabah saatlerinde kar etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporunda bugün için de kuvvetli sağanak yağış, kar ve çığ uyarısında bulunuldu.

3 BOLUDA KAR ETKİLİ OLDU

BOLU'DA KAR ETKİLİ OLDU

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu’da hava sıcaklıkları artmıştı. Gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü.

4 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir merkezinde eksi derecelere kadar düştü. Bolu’da kar yağışının aralıklarla sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

5 ÇANKIRIDA MART KARI

ÇANKIRI'DA MART KARI

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, ilçede de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağın kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi beklenirken, ekipler ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.

6 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Kars'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımdaki köylerde kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Merkez ve Susuz ilçesine bağlı bazı köylere ulaşımın sağlandığı 2 bin 300 rakımlı Boğatepe Geçidi’ndeki yolu kapandı.

7 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

8 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

10 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

11 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

12 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

16 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

17 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

18 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Ankara çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

19 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

20 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

21 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

22 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

23 PROF. DR. ŞENDEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar var. Cuma günü de devam edecek. Cumartesi doğuya kayacak, pazar yağışlar terk edecek. Adıyaman, Hatay, Adana, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl'de kuvvetli yağmur, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yoğun kar var" mesajını paylaştı.

24 Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor Sıcaklar eksiye düşecek, Ankaradan sonra İstanbula geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Ankarada kar yağışı etkili olmuş. Kar tahminimiz tam isabetli olmuş. Yükseklerde 5 cm. Bugün ve yarında devam edecek gibi. İstanbulda da kar yağmaz tahminimiz isabetli oldu. Bu sene İstanbula kar yağışı olması çok zor demiştik Eylül ayında.