Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor! Sıcaklar eksiye düşecek, Ankara'dan sonra İstanbul'a geliyor, mart yüzünü şimdi gösterecek

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çok sayıda kentte kar yağışı görüldü. Başkent Ankara'da da sabah saatlerinde kar etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporunda bugün için de kuvvetli sağanak yağış, kar ve çığ uyarısında bulunuldu.