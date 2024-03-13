Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, Mart yüzünü şimdi gösteriyor
Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayı en soğuk aylardan biri olacak. Kar lapa lapa yağacak. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 13 Mart 2024 - 09:20 • Son Güncelleme:
• 13 Mart 2024 - 09:20 • Son Güncelleme: