Lapa lapa kar yağışı yarın başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, Mart yüzünü şimdi gösteriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat'ın batı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da yer yer Toz Taşınımı beklenmektedir.