Lapa lapa kar ve kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji hava durumu raporuyla uyardı

10

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.



BATMAN 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DİYARBAKIR 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZİANTEP 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı