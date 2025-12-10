Lapa lapa kar ve kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji hava durumu raporuyla uyardı
Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Mersin hariç Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yağış beklenen yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
KARS -4°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
VAN -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı