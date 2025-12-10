GAZETE VATAN ANA SAYFA
Lapa lapa kar ve kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji hava durumu raporuyla uyardı

10.12.2025 - 20:16

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Mersin hariç Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yağış beklenen yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı