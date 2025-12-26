Lapa lapa kar ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji uyardı, Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Anadolu'nun her noktasına kar düşecek
Son dakika haberine göre kar yağışları ve soğuk havalar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "Sibirya üzerinden bir soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar düşecek. Anadolu'nun hemen hemen her tarafına cumartesi-pazar günü kar yağışı bekliyoruz. Soğuk hava önümüzdeki 10-15 gün devam edecek" dedi. Prof. Dr. Şen, "Ankara beyaza bürünebilir pazar günü hatta cumartesi akşamı. İstanbul'da pazar akşamı ve pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı gözükebilir" diye konuştu. AKOM İstanbul'da bugünden itibaren 6 ila 8 günlük dönemde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi.
PROF. DR, ŞEN: SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kışın ilk ayı bitmek üzere. Ama karın yanında soğuk geliyor. Bir soğuk hava dalgası geliyor. Nereden? Orta Avrupa'dan, Doğu Avrupa üzerinden. Yani kutuplardaki soğuk biraz yırtıldı orada aşağı doğru akmaya başladı. Sibirya üzerinden doğru da bizi etkileyecek. Ne zamandan itibaren, hafta sonundan itibaren. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.
"ANADOLU'NUN HER NOKTASINA KAR DÜŞECEK"
İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 6 dereceye kadar düşecek. Anadolu'da da bu düşüşler etkili olacak. Ankara'da 3 dereceye kadar sıcaklık düşecek. Gündüz sıcaklıklarından bahsediyorum. Bunun yanında Anadolu'nun hemen hemen her tarafına cumartesi-pazar günü, nereler hariç, Akdeniz Bölgesi, Kıyı Ege ve Trakya hariç, kar yağışı bekliyoruz. Ama Marmara'nın doğusuna Kocaeli, İzmit, Düzce taraflarına kar yağışı olacak.
KAR YAĞIŞI NERELERDE YOĞUN OLACAK?
Kar yağışı nerelerde yoğun olacak ve ulaşımda etkili olacak? Batı Karadeniz'in iç kesimleri, yani Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu'da kar yoğun şekilde görünüyor. Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde de kar yağışı yüksek seviyede gözüküyor. Buradaki vatandaşlarımızın ulaşıma dikkat etsinler. Cumartesi-pazar günü araçlarıyla dışarı çıkmasınlar. Bunun yanında Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı var. Diğer bölgelerde de var kar yağışı ama o kadar kuvvetli değil.
"ANKARA BEYAZA BÜRÜNEBİLİR"
Ankara'da cumartesi kar başlıyor, pazar günü biraz daha kuvvetleniyor. Ankara beyaza bürünebilir pazar günü hatta cumartesi akşamı.
"İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR YAĞACAK"
Gelelim İstanbul'a. İstanbul'da kar biraz zor gözüküyor. Pazar akşamı ve pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı gözükebilir. Yılbaşında, yılın sonunda da kar yağışı gözükmüyor. Ümitlenmesin herkes. Hatta Batı bölgelerde yılbaşında kar gözükmüyor. Ama bu soğuk hava önümüzdeki 10-15 gün devam edecek gibi gözüküyor.
10-15 gün bu soğukların devam etmesi demek Anadolu'da kar yüksekliğinin daha da artması demek. Marmara'da kar var dedik, Uludağ'da, Kartepe'de kayak merkezlerinde kar olabildiğine olacak. Yüksek kar seviyeleri olacak. Soğuk hava yarın akşamdan itibaren tüm Türkiye'de etkili olacak. Yağmur İstanbul'da devam edecek. Yağmur olarak devam edecek."
HAVA SICAKLIĞI:
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILARKUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:
Yağışların; gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in yükseklerinde yağun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın (Cumartesi) Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI:
Yarın (Cumartesi) kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.
"SICAKLIKLAR DONDURUCU SEVİYEDEKİ SIFIR DERECELERE İNECEK"
Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 dereceler civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor. Kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.
"ANADOLU YAKASI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE HAFİF KAR ETKİLİ OLACAK"
Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapılıyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağana, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
BURSA 3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Afyonkarahisa ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Isparta çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 3°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ -2°C, 2°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 2°C, 4°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, -1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 3°CÇok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
SİNOP 3°C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK 2°C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
RİZE 6°C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON 7°C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Cumartesi) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KARS -9°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Cumartesi) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MALATYA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı
VAN -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlubölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BATMAN 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
MARDİN 4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu