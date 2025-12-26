Lapa lapa kar ve dondurucu soğuklar geliyor! Meteoroloji uyardı, Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Anadolu'nun her noktasına kar düşecek

18

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.



BOLU -3°C, -1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı



DÜZCE 1°C, 3°CÇok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.



SİNOP 3°C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



ZONGULDAK 2°C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı