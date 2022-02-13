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MagazinKylie Jenner ters köşe yaptı! Bebeğinin adı...
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• 13 Şubat 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:

Kylie Jenner ters köşe yaptı! Bebeğinin adı...

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, bebeğinin adını açıkladı. Herkes bebeğin adını "Angel" olarak beklerken Jenner ters köşe yaptı.

• 13 Şubat 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:
1Kylie Jenner ters köşe yaptı Bebeğinin adı...
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Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile ikinci çocuğunu kucağına aldı.

2Kylie Jenner ters köşe yaptı Bebeğinin adı...

24 yaşındaki ünlü yıldız, cuma günü yaptığı Instagram paylaşımıyla, yeni doğan oğluna Wolf Webster adını koyduğunu duyurdu.

3Kylie Jenner ters köşe yaptı Bebeğinin adı...

İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti. Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu. Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece "2/2/22" yazmıştı.

4Kylie Jenner ters köşe yaptı Bebeğinin adı...

Bebeğinin dünyaya geldiğini haberinin ardından Jenner'ın hayranları isim tahmini yapmaya başladı. Jenner'ın doğum haberini verirken mavi kalp emojisi tercih etmesi nedeniyle cinsiyetinin erkek olduğu anlaşılmıştı. Ancak ismiyle ilgili farklı tahminler yapıldı.

5Kylie Jenner ters köşe yaptı Bebeğinin adı...

Jenner'ın Instagram gönderisinin altındaki yorumlarda Jenner'ın aile üyelerinin ve yakın arkadaşlarının "melek" şeklinde yorumlar yazması, bebeğin adının Angel (Melek) olduğuna inanılmasına yol açtı.

6Kylie Jenner ters köşe yaptı Bebeğinin adı...

Kendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Jenner, yılbaşında yaptığı paylaşımla büyüyen karnını gözler önüne sermiş ve geçtiğimiz ay baby shower partisi düzenlemişti.

7Kylie Jenner ters köşe yaptı Bebeğinin adı...

Partiden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kylie, partinin detaylarını da gözler önüne serdi. Vücudunu saran beyaz bir elbise tercih eden reality show yıldızı, paylaşımına; beyaz kalp, bebek ve zürafa emojisi eklemişti.

8Kylie Jenner ters köşe yaptı Bebeğinin adı...

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