• 13 Şubat 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:
Kylie Jenner ters köşe yaptı! Bebeğinin adı...
Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, bebeğinin adını açıkladı. Herkes bebeğin adını "Angel" olarak beklerken Jenner ters köşe yaptı.
• 13 Şubat 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile ikinci çocuğunu kucağına aldı.
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İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti. Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu. Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece "2/2/22" yazmıştı.
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Partiden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kylie, partinin detaylarını da gözler önüne serdi. Vücudunu saran beyaz bir elbise tercih eden reality show yıldızı, paylaşımına; beyaz kalp, bebek ve zürafa emojisi eklemişti.