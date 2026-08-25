KYK YURT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! 2026-2027 GSB KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

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KYK yurt başvurusunda genel olarak şu şartlar aranıyor:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim öğrencisi olmak,

Öğrenim kaydının aktif durumda bulunması,

Yurt mevzuatında belirtilen şartları taşımak,

Başvuru sırasında doğru ve eksiksiz beyanda bulunmak,

Yerleştirme değerlendirmelerinde istenen kriterleri karşılamak.

Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumları da dikkate alınabiliyor.