KYK YURT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! 2026-2027 GSB KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
2026-2027 KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı. GSB yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı ve başvuru süreci 29 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. KYK yurt başvurusu başladı mı? 2026-2027 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? e-Devlet KYK yurt başvuru ekranına nasıl girilir? Başvurular saat kaçta başladı, son gün ne zaman? Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği GSB KYK yurt başvuru süreci resmen başladı. Barınma desteğinden yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, başvurularını e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. İşte 2026-2027 KYK yurt başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranına ilişkin tüm detaylar...
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Üniversite kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde KYK yurt başvuruları yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları erişime açıldı. Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayabilecek. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başladı, nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve son başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...
KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2026-2027
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile belirlenen şartları taşıyan ara sınıf öğrencileri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyor. Başvuru işlemlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için öğrencilerin sistemde yer alan eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri aynı başvuru dönemi içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.
KYK YURT BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvuru ekranı 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Öğrenciler belirtilen saatten itibaren e-Devlet üzerinden başvurularını oluşturmaya başladı.
E-DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip edebilir:
e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.
Arama bölümüne "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu" yazın.
Açılan başvuru ekranına giriş yapın.
Eğitim ve kişisel bilgilerinizi kontrol edin.
İstenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurun.
Başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayın.
Başvurunun başarıyla kaydedildiğini kontrol edin.
Öğrenim bilgilerinde eksiklik veya hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuruların son gün ve son saat yoğunluğu yaşanmadan tamamlanması tavsiye ediliyor.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KYK yurt başvurusunda genel olarak şu şartlar aranıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim öğrencisi olmak,
Öğrenim kaydının aktif durumda bulunması,
Yurt mevzuatında belirtilen şartları taşımak,
Başvuru sırasında doğru ve eksiksiz beyanda bulunmak,
Yerleştirme değerlendirmelerinde istenen kriterleri karşılamak.
Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumları da dikkate alınabiliyor.
KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
İlk başvuru döneminde;
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler,
Ara sınıfta öğrenimine devam eden öğrenciler, başvuru yapabilecek.
Bunun yanında;
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler,
Yatay geçiş yapan öğrenciler,
Dikey geçiş yapan öğrenciler,
Özel yetenek sınavıyla kayıt yaptıran öğrenciler,
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Artık yıl öğrencileri,
İkinci üniversitesini okuyan öğrenciler,
için başvuru takviminin ilerleyen günlerde ayrıca açıklanması bekleniyor.
2026-2027 KYK yurt başvurularında işlemler e-Devlet üzerinden yürütülürken, başvurular 29 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Yurt imkanlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.