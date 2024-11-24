Kuvvetli kar yağışı 24 ilde kar tatili getirdi

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitim ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli, diyaliz, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.