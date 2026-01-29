Kütahya'ya çevre illerden akın var: Şifalı suları sağlığa iyi geliyor
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde bulunan Dereli Kaplıcaları, çevre illerden gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Eskişehir'den şifa bulmak için gelen Neşet Olçay, her yıl defalarca ziyaret ettiği kaplıcanın kükürtlü suyunun benzersiz olduğunu vurguladı.
doğal güzellikleri ve şifalı sularıyla vatandaşların vazgeçilmez adresi haline geldi. Eşiyle birlikte Eskişehir'den gelen Neşet Olçay, kaplıcanın sağladığı faydaları anlatarak tesisin sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Her yıl düzenli olarak kaplıcaları ziyaret ettiğini belirten Olçay, "Eskişehir'den geliyorum. Hemen hemen her sene yaz aylarında iki üç defa burayı tercih ediyorum. Dereli Kaplıcaları'nı şifalı bulduğum için sık sık geliyorum ve gerçekten şifasını görüyoruz. Bu su için tam 180 kilometre yol kat ediyorum. Normalde yatılı olarak kalıyordum ancak bu kez günübirlik geldim ve döneceğim." dedi.
Dereli'nin su yapısının diğer termal merkezlerden ayrıldığını ifade eden Olçay, suyun özelliklerine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Buranın suyu kükürtlü ve çok güzel. Sıcak ve sert suları var. Giriş yerlerine göre farklı aile havuzları bulunuyor, bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Şifasını bizzat gördüğümüz için tavsiye etmeme bile gerek kalmıyor, zaten sürekli kendim geliyorum. Başka yerlere de gidiyorum ama buranın suyunun etkisi bir başka."Doğal ortamı ve termal kaynaklarıyla dikkat çeken Dereli Kaplıcaları, özellikle romatizmal hastalıklar ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen kükürtlü suyuyla bölgenin önemli turizm noktalarından biri olmayı sürdürüyor.