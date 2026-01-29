Kütahya'ya çevre illerden akın var: Şifalı suları sağlığa iyi geliyor

4

"Buranın suyu kükürtlü ve çok güzel. Sıcak ve sert suları var. Giriş yerlerine göre farklı aile havuzları bulunuyor, bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Şifasını bizzat gördüğümüz için tavsiye etmeme bile gerek kalmıyor, zaten sürekli kendim geliyorum. Başka yerlere de gidiyorum ama buranın suyunun etkisi bir başka."Doğal ortamı ve termal kaynaklarıyla dikkat çeken Dereli Kaplıcaları, özellikle romatizmal hastalıklar ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen kükürtlü suyuyla bölgenin önemli turizm noktalarından biri olmayı sürdürüyor.