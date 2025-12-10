Kütahya'nın beldesini ayağa kaldıran tesis! Üretime 15 bin adetle başladı

3

Kuşu'nun girişimci iş insanı İsmail Çetiner, bölgenin tavukçuluk için uygun iklim şartlarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Yıllar önce Kuşu'da onlarca tavuk çiftliği vardı. Ancak özellikle Batı Anadolu'da etkili olan Kuş gribi gibi salgın hastalıklar nedeniyle bu sektör beldemizde büyük zarar gördü. Şimdi kurduğumuz tesisle Kuşu'nun tekrar bu alanda söz sahibi olmasını temenni ediyorum" dedi.