Kütahyalı manavın videosu sosyal medyada viral oldu

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Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Aydoğdu, iş yerinde İHA kameralarına karpuzu nasıl soyduğunu bir kez daha uygulamalı olarak gösterdi. Karpuzun özelliğini anlatan Salih Aydoğdu, "Bu gördüğünüz orijinal çekirdek karpuz. Kabak aşısı değil, eski babadan dededen kalan tohumlardan yetişen pembe karpuz. İzmir Torbalı'dan getirdiğimiz bu karpuz, sulu, taze, gevrek ve ince kabuklu olduğu için bu şekilde kolayca soyulabiliyor. Amacım halkımıza kaliteli ve doğal karpuzu tanıtmaktı" dedi.