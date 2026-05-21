Kütahya'da polisleri harekete geçiren anons! Silah sesine giitiler karşılarına başka bir manzara çıktı

21.05.2026 - 14:29

Kaynak: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)-

Kütahya'da çok sayıda silah sesi duyulduğu ihbarına giden polis ekiplerince yapılan araştırmada, sesin modifiye edilmiş bir otomobilin egzozundan çıktığı belirlendi. Araç sürücüsüne, 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü karşısından gelen ses, polisi harekete geçirdi. Nöbetçi polis memurlarının silahla ateş edildiği telsiz anonsu sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, Osmangazi Mahallesi Talat Çini Sokak’ta bir çini atölyesinin önünde alkol alan 6 kişiyle karşılaştı.

Bölgede yapılan kontrolde polis ekipleri, şüphelilere ait modifiye edilmiş 16 AIK 303 plakalı araçta kurusıkı tabanca ile pala ele geçirdi. Silah sesinin de aynı aracın egzoz sistemine takılan özel bir düzenekten kaynaklandığı belirlendi. Araç sürücüsü M.Ö.'ye alkollü araç kullanmak ve abartılı egzozdan 46 bin lira idari para cezası kesildi, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunda da hakkında işlem yapıldı.

Otomobil, trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından trafikten menedilerek otoparka çekildi. Ayrıca işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen M.Ö., L.İ.Ç., E.Ç., M.Ç., Ö.F.U. ve E.D. hakkında 'Çevreye rahatsızlık vermek' suçundan da işlem başlatıldı.