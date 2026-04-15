Kütahya'da bu suya giren hastalığını unutuyor! Emet Dereli Kaplıcaları'na akın var: Yüzlerce hastalığa şifa dağıtıyor
Emet’in dünyaca ünlü Dereli Kaplıcaları, şifalı sularıyla sağlık turizminin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. 38 ile 41 derece arasında değişen sıcaklığıyla; şeker yaralarından egzamaya, eklem ağrılarından sinirsel rahatsızlıklara kadar pek çok hastalığa derman olan kaplıca, bu yıl Gaziantep’ten Bursa’ya kadar geniş bir coğrafyadan ziyaretçi ağırlıyor.
Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Dereli Kaplıcaları, şifalı suları ve sunduğu hizmetlerle Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin her geçen yıl daha fazla ilgisini çekiyor. Özellikle doğal kaynak suyunun sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle kaplıca, yıl boyunca yoğun talep görüyor.
Kütahya merkeze 65, Uşak’a 110, Bursa’ya 150, Balıkesir’e 200 kilometre uzaklıkta olan Dereli Kaplıcalarında kaynak suyu 38 derece olarak çıkarken, fırın hamamındaki suyun sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşıyor. Uzmanlar tarafından da önerilen bu sıcaklık aralığı, birçok rahatsızlık için destekleyici tedavi olarak tercih ediliyor.
Kaplıca sularının özellikle; kadın hastalıkları, sinirsel ve dokusal rahatsızlıklar, nevrit, nevralji, şeker hastalarının kapanmayan yaraları, eklem rahatsızlıkları ve egzama gibi cilt hastalıklarında destekleyici etkisi olduğu belirtiliyor.
Bölgeye gelen ziyaretçiler arasında, çocuk sahibi olamayan ve kaplıca sonrası olumlu sonuç alan çiftlerin de bulunduğu ifade ediliyor. Son 12 yıl içinde en az 3 çiftin çocuk sahibi olduğu bilgisi paylaşılıyor. Yetkililer, “Şifa Allah’tandır” vurgusunu yapıyor.
Dereli Kaplıcalarına başta Kütahya’ya komşu iller Bursa’nın İnegöl ilçesi, Eskişehir ve Uşak olmak üzere, Gaziantep, Hatay, Adana ve çevre ilçelerden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ayrıca bölgeye sadece 20 km uzaklıkta olan Kütahya’nın en büyük ilçesi Tavşanlı’dan yılın 365 günü vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kütahya'nın Sesi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dereli Kaplıcalarında en çok rağbet gören alanların başında “Fırın Hamamı” geliyor. Günlük kullanım saatleri ise şu şekilde düzenleniyor;
09.00 – 15.00: Kadınlara özel açık havuz ve “Şifa Hamamı” hizmet veriyor. Saat 15:00 ile 16:00 arasında temizlik yapıldıktan sonra bu tesis gece 01:00’e kadar erkeklere hizmet veriyor. Dereli’de bulunan ve 3 adet havuz ile Türk Hamamından oluşan diğer tesis ise sabah erkeklere, öğleden sonra kadınlara hizmet veriyor.
Dereli Kaplıcaları’nda konaklamak isteyenler için apart daire seçenekleri de bulunuyor. 1+0, 1+1 ve 2+1 şeklinde sunulan dairelerin bir kısmı havuzlu. Konaklama fiyatları 1000 ile 1700 TL arasında değişiyor. Son dönemde yapılan aile banyoları da vatandaşlara hizmet veriyor. Beş adet inşa edilen aile banyolasrının saatlik fiyatı 400 ile 700 TL arasında.
Hem sağlık turizmi hem de dinlenme amacıyla tercih edilen Dereli Kaplıcaları, doğal kaynak suları, uygun fiyatlı konaklama seçenekleri, kafe, fasfood ve market hizmetleriyle dikkat çekiyor. Bölge, şifa arayanların yanı sıra huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için de önemli bir alternatif sunuyor. Sıcak asfalt yolu sayesinde zaman zaman bölgede karavanını gölgeye çeken, çadırını kuran kampçılara da rastlanıyor.