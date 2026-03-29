GündemKurbanlık fiyatları belli oldu: Balıkesir'de görücüye çıktı!
HaberlerGündem Haberleri Kurbanlık fiyatları belli oldu: Balıkesir'de görücüye çıktı!

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Balıkesir'de görücüye çıktı!

29.03.2026 - 14:58

Burhaniye ilçesinde, kurban bayramına iki ay kala kurbanlık satışları başladı. Kurbanlıklarda büyük baş hisseleri geçtiğimiz yıl, 25-35 bin lira arasında değişirken, bu yıl 40-45 bin lira isteniyor Küçükbaşlarda geçtiğimiz yıl 10-15 bin lira arasında değişen fiyatlar bu yıl 25 bin liraya kadar çıktı.

1Kurbanlık fiyatları belli oldu: Balıkesir'de görücüye çıktı!

Burhaniye'de kurbanlık satışları başlarken, fiyatların geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 dolayında arttı. Burhaniye yöresinde bayrama iki ay kala kurbanlık satışları başladı.

2Kurbanlık fiyatları belli oldu: Balıkesir'de görücüye çıktı!

İlçenin Börezli köyündeki çiftliğinde kurbanlık satışlarına başlayan 65 yaşındaki Halil Gülmez, kesim hizmeti de verdiklerini söyledi. Gülmez, dana hisselerinin 42-45 bin, düve hisselerinin ise 38-40 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

3Kurbanlık fiyatları belli oldu: Balıkesir'de görücüye çıktı!

Gülmez, küçük başların da 14 bin ile 25 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Hisse satışlarına başladıklarını kaydeden Halil Gülmez, "3-4 seneden beri kurban işi yapıyorum Bu senede devam ediyoruz. Allah, nasip ederse kurbanlıklarımızı getirdik. İhtiyacı olanlar Börezli yolundayız. Gelip bakabilirler. Hisse satışlarına başladık. 42-45 bin lira dana, 38-40 bin lira ise düve hisseleri. Kuzu da var.

4Kurbanlık fiyatları belli oldu: Balıkesir'de görücüye çıktı!

"Kuzalar 14 bin liradan başlıyor. 20- 25 bin liraya kadar kuzu var. Satışlara devam ediyoruz. Sattığımız kurbanlıkların kesimini de yapıyoruz" dedi.