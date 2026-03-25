Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 ay kala kurban pazarlıkları başladı! Vatandaşın çiftlik sahibi ile yaptığı pazarlık renkli görüntüler oluşturdu
25.03.2026 - 22:21Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Havran ilçesinde Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 ay olmasına rağmen bir vatandaşın çiftlik sahibi ile yaptığı kurban pazarlığı renkli görüntüler oluşturdu.
Havran ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları şimdiden başladı.
İlçeye bağlı Temaşalık Mahallesi'nde Yusuf Çağlar ile çiftlik sahibi Battal Altıntop'ın dakikalarca süren ve zaman zaman hararetin yükseldiği kurban pazarlığı, izleyenlere hem şaşkınlık hem de heyecan yaşattı.
Kıran kırana geçen pazarlık anı kameraya yansıdı.
Yaklaşık yarım saat süren zorlu pazarlığın ardından taraflar anlaşmaya vardı.
Pazarlığı izleyen vatandaşlar, "Kolları kopacak sandık" diyerek yaşananları hayretle izlediklerini dile getirdiler.
Vatandaşlar, "Bu kadar mücadeleden sonra hayvan alınmasaydı gerçekten üzülürdük" dediler.