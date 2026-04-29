Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman? soruları, Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tarihlerini, arefe gününü ve bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
İslam dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, hem manevi anlamı hem de resmi tatil süresi nedeniyle her yıl büyük bir ilgiyle bekleniyor. Özellikle çalışanlar, öğrenciler ve seyahat planı yapanlar “Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı?” ve “Kurban Bayramı ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2026)
2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayram takvimi şu şekilde:
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Buna göre Kurban Bayramı, 4 gün sürecek ve hafta içine denk gelecek.
KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün 29 Nisan 2026 Çarşamba itibarıyla yapılan hesaba göre:
Kurban Bayramı’nın başlamasına 28 gün kaldı.Arefe gününe ise 27 gün kaldı.Geri sayımın başlamasıyla birlikte şehirler arası yolculuk planları, kurbanlık hazırlıkları ve tatil beklentileri de gündemin ilk sıralarında yer almaya başladı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili;
26 Mayıs Salı günü öğleden sonra (yarım gün)27–30 Mayıs tarihleri arasında 4 tam günolmak üzere toplamda 4,5 gün olarak uygulanacak. Bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle kamuoyunda tatilin idari izinle uzatılıp uzatılmayacağına dair beklentiler de bulunuyor. Ancak şu ana kadar tatilin uzatılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.
KURBAN BAYRAMI NEDEN HER YIL FARKLI TARİHE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı, Hicri takvime göre belirlendiği için Miladi takvimde her yıl yaklaşık 10–11 gün daha erken tarihlere denk geliyor. Bu nedenle bazı yıllar yaz aylarında, bazı yıllar ilkbahar ya da kış aylarında kutlanabiliyor.