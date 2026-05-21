Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı açıkladı. Fakat vatandaşların kafası karıştı. Kurban Bayramı tatilinde hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? İşte yanıtı...
Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gününün bitimine kadar ücretsiz olacak.
Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıca belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de aynı tarihlerde ücret alınmayacak.
Yap-işlet-devret projeleri ise ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutuldu.