Kurban Bayramı öncesi yoğunluk oluştu! Kapılarda kuyruklar uzadıkça uzuyor

Yaklaşık 6 yıldır bıçak bileme işi yaptığını belirten Eyüp Kamil Kıdeyş, bayram öncesi yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Vatandaşların genellikle son günü beklediğini ifade eden Kıdeyş, "Şu an yoğunluk başladı, günden güne daha da artıyor. En son gün adeta patlama oluyor. İnsanlarımız nedense son günleri bekliyor. Biz istiyoruz ki herkesin işini zamanında yapalım fakat bazı vatandaşlarımız son günü tercih ediyor. Biz de sabrediyoruz, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son gün gece yarısına kadar bıçak bileme yapıyoruz" dedi.