Kurban Bayramı Ne Zaman? 2026'daki Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı'na Kaç Gün Kaldı?

Kurban Bayramı ne zaman? Mayıs ayının son günlerine denk gelen 2026 Kurban Bayramı'nın tarihleri şimdiden merak edilmeye başlandı. Tatil planı yapanlar, 2026 Kurban Bayramı'nın kaç gün tatil edileceğini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olacağı yönündeki iddialar vatandaşı daha da heyecanlandırdı. Peki 2026 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? İşte herkesin merak ettiği bu soruların cevapları...
Kurbanların kesileceği, muhabbetin artacağı 2026 yılı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı tarihleri şimdiden vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
Bu yıl Kurban Bayramı, dini takvime göre 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayramdan bir gün önce olan Arefe Günü ise 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek.
2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
26 Mayıs 2026 Salı – Arefe Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
Toplamda 4 gün sürecek olan bayram, arefe günü ile birlikte 4,5 günlük resmi tatil anlamına geliyor.
KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün itibarıyla (16 Mart 2026) Kurban Bayramı’na yaklaşık 72 gün bulunuyor. Bu nedenle “Kurban Bayramı ne zaman?” ve “Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı?” soruları arama trendleri arasında yükselmeye devam ediyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Her yıl olduğu gibi 2026 için de “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusu gündemde.Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, öncesindeki Pazartesi gününün idari izin ilan edilmesi halinde tatilin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzama ihtimali bulunuyor. Resmî açıklama geldiğinde tatil süresi netleşmiş olacak.
KURBAN BAYRAMI’NIN ÖNEMİ
Kurban, İslam inancında Hz. İbrahim’in teslimiyetini sembolize eden önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Bu nedenle Kurban Bayramı sadece dini bir vecibe değil; aynı zamanda dayanışma, paylaşma ve aile bağlarının güçlendiği özel bir zaman dilimidir.