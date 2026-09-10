Kumlu’da tarıma can suyu: HATSU’dan 2050 projeksiyonlu çevre hamlesi

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Projeyle ilçede oluşan evsel atık suların modern yöntemlerle arıtılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi hedefleniyor.Proje kapsamında ayrıca 15 bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı inşa ediliyor. Kanalizasyon hattının 7 bin 500 metrelik kısmı tamamlanırken, mevcut terfi merkezinin yenilenmesi ve 2 yeni terfi merkezinin yapılması planlanıyor.