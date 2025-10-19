Kültür ve sanatın kalbi Elazığ’da attı! Final izleyenleri büyüledi
Kaynak : İHA
Elazığ'da düzenlenen 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Türk Dünyası Topluluklarının renkli dans gösterileriyle sona erdi. Final programında sahne alan toplulukların performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Elazığ'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, renkli dans gösterileriyle sona erdi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Türk Dünyası Toplulukları, sergiledikleri halk danslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programda ayrıca, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'a ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Kaan Yıldırım'a Türk Dünyası Hizmet Ödülü takdim edildi. Her yıl daha geniş kitlelere ulaşan Hazar Şiir Akşamları, bu yıl şiir akşamlarının yanı sıra halk dansları topluluklarının gösterileri ve konserlerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
28 yıldır süren kültürel, sanatsal ve uluslararası bu etkinliğin Elazığ'da olmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, " Kıymet verdiğimiz kadim değerlerin yozlaşmaya terk edildiği şehirlerin ecdadın tarihi eserlerin unutulmaya yüz tuttuğu bir çağı yaşıyoruz. İşte böyle bir zamanda Elazığ gibi Anadolu'nun önemli kültür merkezlerinden fikir merkezlerinden birinde böylesine güzel bir etkinliğin 28. defa yapılıyor olması çok kıymetli. Onun için Elazığlıları tebrik ediyorum. Böyle bir etkinliğe sürüklenmişler için ve tabii ki Kutadgu Bilig yazarı Yusuf Has Hacib aslında hem bu dünyada hem öte tarafta saadetin sırlarını bizlere aktarmaya çalışıyor. Gerçekten Türk olarak İslam'a adım attığımızdan itibaren bütün ümmete ve ümmete yaptığımız hizmetler vesilesiyle insanlar dünyaya hizmet etmişler. Ecdadımız sadece savaş meydanlarındaki başarısıyla değil aynı zamanda hem İslami ilimlerde hem kültürde, sanatta ve pozitif bilimlerde yüzyıllar boyunca bütün dünyaya da ümmete önderlik etmiştir. İşte Yusuf Hacib de çok erken dönemde ecdadımızın içerisinden çıkıp dünyaya damgasını vuran Kutadgu Bilig eserini ortaya koymuş" dedi.
Gençlerin bin yıllık zengin mirasın anlaşılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, " Türk dünyası bütün bunun merkezinde işte Altaylar'dan Hazar, Balkanlar'a ki bu sabah Bosna Hersek'ten buraya geldim. Saray Bosna'dan da sizlere selam getirdim. Bu ifade sadece bir coğrafyayı, tarihi bir zaman diliminde nerelerden nerelere geldiğimizi anlatmıyor, aslında bu ortak medeniyet bilincini bize hatırlatıyor. Elbette ki Orta Asya'dan Anadolu'nun eşiğine gelen Alparslan, Anadolu'nun kapılarını açıp burayı bize vatan kılan ecdadımız bu tarafa taşınıp arkasına bakmamış değiller ki. Semerkant'la, Fergana'yla, Buhara'yla Anadolu'nun teması 20. yüzyıla kadar hatta bugüne kadar canlı bir şekilde devam etmiştir. Bütün aradaki kesintilere rağmen, bütün yaşanan zorluklara rağmen bu adeta toprağımız buradaki dallarını, yapraklarını beslemeye devam etmiştir. Aynı şekilde Anadolu da Semerkant'ı, Buhara'yı beslemeye devam etmiştir. Belki de bugün her zamankinden daha fazla nasıl ki biz Altay'lardan Hazar'a, Issıkgöl'den Van Gölü'ne besleniyorsak oraları bugün beslemeye ihtiyacımız var" diye konuştu.
Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye Yüzyılı hedefleri arasında en önemli adımlarından birinin Türk dünyası yüzyılı hedefi olduğuna dikkat çekerek, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılın bütün Türk dünyasının her alanda işbirliğinin tesis edildiği, Türk dünyası yüzyılı yapma hedefimize kararlılıkla ve adım adım ilerleyeceğiz. İşte bu kapsamda biz bu coğrafi sınırların ötesinde bu kadim geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe bakıyoruz. Bu manada bizim için Türk dünyası birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir gönül atlasıdır. İşte gönüller arasında köprüler kurmanın yolu da böylesi etkinliklerle vatandaşlarımız da sizlerle birlikte bu kucaklaşmayı sağlayabilmektedir. Bugün ülkemizde en uzun soluklu faaliyetlerden birisi de işte bugün hep birlikte içerisinde bulunduğumuz Hazar Şiir Akşamları'dır" şeklinde konuştu.
28. uluslararası Hazar Şiir Akşamları vesilesiyle Türk milletinin Altaylardan Hazara uzanan kadim değerlerinin ortak dilini ve kardeşlik bağını yeniden hatırlatan, sınırları aşan bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da "Bu yıl etkinliğimizi büyük bir bilge Yusuf Has Hacib anısına düzenliyoruz. Bin yıl önce kaleme aldığı Kutadgu Bilig ile adaletin, hikmetin ve erdemin esaslarını ortaya koyan Yusuf Has Hacib Türk düşünce geleneğinin temel taşlarından biridir. Onun insan akıl ile yükselir, bilgi ile büyür, her ikisiyle de insan itibar görür anlayışı bugün bizlere de yol göstermeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen Türkiye yüzyılı vizyonu işte bu kadim değerler üzerine inşa edilmektedir. Türkiye Yüzyılı köklerinden güç alan, vadesinden ilhamla geleceğini kuran, kültürünü ve sanatını çağın merkezine taşıyan bir vizyondur. Bu vizyon sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının ortak yürüyüşüdür. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kültür ve sanat alanında atılan her adım kimliğimizi, dilimizi, zenginliğimizi ve ortak tarihimizin izlerini geleceğe taşımaktadır" dedi.Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş ile davetli katıldı.