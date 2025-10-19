Kültür ve sanatın kalbi Elazığ’da attı! Final izleyenleri büyüledi

2

28 yıldır süren kültürel, sanatsal ve uluslararası bu etkinliğin Elazığ'da olmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, " Kıymet verdiğimiz kadim değerlerin yozlaşmaya terk edildiği şehirlerin ecdadın tarihi eserlerin unutulmaya yüz tuttuğu bir çağı yaşıyoruz. İşte böyle bir zamanda Elazığ gibi Anadolu'nun önemli kültür merkezlerinden fikir merkezlerinden birinde böylesine güzel bir etkinliğin 28. defa yapılıyor olması çok kıymetli. Onun için Elazığlıları tebrik ediyorum. Böyle bir etkinliğe sürüklenmişler için ve tabii ki Kutadgu Bilig yazarı Yusuf Has Hacib aslında hem bu dünyada hem öte tarafta saadetin sırlarını bizlere aktarmaya çalışıyor. Gerçekten Türk olarak İslam'a adım attığımızdan itibaren bütün ümmete ve ümmete yaptığımız hizmetler vesilesiyle insanlar dünyaya hizmet etmişler. Ecdadımız sadece savaş meydanlarındaki başarısıyla değil aynı zamanda hem İslami ilimlerde hem kültürde, sanatta ve pozitif bilimlerde yüzyıllar boyunca bütün dünyaya da ümmete önderlik etmiştir. İşte Yusuf Hacib de çok erken dönemde ecdadımızın içerisinden çıkıp dünyaya damgasını vuran Kutadgu Bilig eserini ortaya koymuş" dedi.