KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA 2026: ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
2026 KPSS Lisans sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, KPSS sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Peki KPSS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte 2026 KPSS Lisans sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav giriş belgesine ilişkin ayrıntılar...
kaynak olarak ekleyin
KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir, sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır, KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak, adaylar saat kaça kadar sınav binasına alınacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan binlerce adayın gündeminde sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM tarafından erişime açılan KPSS Lisans sınav giriş belgesi ile adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenebiliyor. İşte 2026 KPSS sınav yerleri sorgulama işlemleri ve sınav günü bilinmesi gereken tüm detaylar...
KPSS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
2026 KPSS Lisans sınav yerleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLA
Adaylar;
T.C. kimlik numarası
Aday şifresi
ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra numarası bilgilerini görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina adı, salon numarası, sınav tarihi ve sınav saati gibi önemli bilgiler yer alıyor. Bu nedenle adayların belgeyi dikkatlice incelemesi gerekiyor.
2026 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak belgelerini görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesi alma işlemi için şu adımlar izleniyor:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılır.
"Sınava Giriş Belgelerim" ekranı açılır.
2026 KPSS Lisans sınavı seçilir.
Belge görüntülenerek yazdırılır.
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri posta yoluyla gönderilmiyor. Bu nedenle adayların belgelerini elektronik ortamda edinmeleri gerekiyor.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Alan Bilgisi oturumları ise:
12 Eylül 2026 Cumartesi
13 Eylül 2026 Pazar tarihlerinde uygulanacak.
Adayların sınav başlangıç saatleri ve oturum bilgileri sınava giriş belgelerinde ayrıntılı olarak yer alıyor. Bu nedenle sınav günü öncesinde belge üzerindeki bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
KPSS sınav giriş belgesinin renkli olarak çıkarılması zorunlu değil.
Adaylar belgelerini siyah-beyaz veya renkli şekilde çıktı alabiliyor. Ancak belge üzerindeki fotoğrafın net görünmesi ve adayın kolaylıkla teşhis edilebilmesi gerekiyor.
Ayrıca sınav giriş belgesi üzerinde herhangi bir karalama, işaretleme veya not bulunmaması önem taşıyor.
KPSS SINAVINDA ADAYLAR SAAT KAÇA KADAR BİNAYA ALINACAK?
ÖSYM'nin sınav uygulama kurallarına göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları, kimlik ve belge kontrolleri için yeterli zamanı ayırmaları gerekiyor.
Uzmanlar, sınav günü oluşabilecek trafik, ulaşım veya güvenlik yoğunluğu gibi risklere karşı adayların sınav merkezine en az bir saat önceden gitmesini öneriyor. Sınav binası kapıları kapandıktan sonra gelen adaylar sınava katılım hakkını kaybedebiliyor.
KPSS Lisans sınavına girecek adayların sınav giriş belgelerini önceden çıktı almaları, sınav merkezi adreslerini kontrol etmeleri ve sınav günü gerekli belgelerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. Böylece adaylar sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamadan sınava odaklanabiliyor.