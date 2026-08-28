KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA 2026: ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir, sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır, KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak, adaylar saat kaça kadar sınav binasına alınacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan binlerce adayın gündeminde sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM tarafından erişime açılan KPSS Lisans sınav giriş belgesi ile adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenebiliyor. İşte 2026 KPSS sınav yerleri sorgulama işlemleri ve sınav günü bilinmesi gereken tüm detaylar...