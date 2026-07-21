KPSS Ortaöğretim Başvuru Ne Zaman 2026? KPSS Lise Başvuruları ve Sınav Tarihi Belli Oldu
KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS lise başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? Lise mezunları, mezun adaylar ve kamu personeli olmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer alan KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Başvuru takvimi, sınav tarihi, sonuç açıklama günü ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Devlet memuru olma hayali kuran yüz binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. "KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?", "KPSS lise başvurusu nasıl yapılır?", "2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi açıklandı mı?", "KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?" ve "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle lise mezunları ve mezun durumunda bulunan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru, sınav ve sonuç takvimi netleşti.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?
2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayan adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılım hakkı elde edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son günlere bırakılmaması tavsiye ediliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek olan 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yöneltilecek. Elde edilen puanlar, kamu kurumlarının lise düzeyindeki personel alımlarında kullanılabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar puanlarını öğrenebilecek ve merkezi yerleştirmeler ile kurum alımlarında puanlarını kullanabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ÖSYM tarafından belirlenen başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru sürecinde adayların;
Kimlik bilgilerini kontrol etmesi,
Güncel fotoğraf bilgilerinin sistemde bulunması,
Başvuru ücretini zamanında yatırması,
Başvuru bilgilerinin doğruluğunu onaylamasıgerekiyor.
Başvuru işlemlerinin eksiksiz tamamlanmaması durumunda adayların sınava katılım hakları geçersiz sayılabiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
KPSS Ortaöğretim sınavına;
Lise mezunları,
Ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek adaylar,
Kamu kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar başvuru yapabiliyor.
Adayların sınav ve tercih döneminde yayımlanacak resmi kılavuzdaki şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi: 27 Ağustos 2026
Başvuru Bitiş Tarihi: 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026