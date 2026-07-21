KPSS Ortaöğretim Başvuru Ne Zaman 2026? KPSS Lise Başvuruları ve Sınav Tarihi Belli Oldu

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Devlet memuru olma hayali kuran yüz binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. "KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?", "KPSS lise başvurusu nasıl yapılır?", "2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi açıklandı mı?", "KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?" ve "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle lise mezunları ve mezun durumunda bulunan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru, sınav ve sonuç takvimi netleşti.