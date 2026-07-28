KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN? ÖSYM AİS başvuru ekranı, sınav tarihi ve başvuru şartları

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Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce ön lisans mezunu, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimine odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri, sınav günü, başvuru şartları, geç başvuru süreci ve sonuç tarihi netleşti. Adaylar özellikle "KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman?", "ÖSYM AİS başvuru ekranı açıldı mı?", "Sınav tarihi belli oldu mu?" ve "KPSS Ön Lisans'a kimler başvurabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar...