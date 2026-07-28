KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN? ÖSYM AİS başvuru ekranı, sınav tarihi ve başvuru şartları
KPSS Ön Lisans başvuruları 2026 ne zaman başlayacak? ÖSYM AİS başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Ön Lisans sınavı hangi tarihte yapılacak? Başvuru şartları neler? Kimler KPSS Ön Lisans'a başvurabilir? Geç başvuru günü ne zaman? KPSS Ön Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreciyle ilgili merak edilen tüm soruların kısa ve net cevapları...
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Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce ön lisans mezunu, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimine odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri, sınav günü, başvuru şartları, geç başvuru süreci ve sonuç tarihi netleşti. Adaylar özellikle "KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman?", "ÖSYM AİS başvuru ekranı açıldı mı?", "Sınav tarihi belli oldu mu?" ve "KPSS Ön Lisans'a kimler başvurabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar...
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
Başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayan adaylar sınava katılma hakkı elde edecek. Başvuru işlemlerini son güne bırakmamak ise olası yoğunlukların önüne geçmek açısından önem taşıyor.
2026 KPSS Ön Lisans Takvimi
Başvuru başlangıcı: 29 Temmuz 2026
Başvuru bitişi: 10 Ağustos 2026
Geç başvuru tarihleri: 19-20 Ağustos 2026
Sınav tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç açıklama tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde uygulanacak. Adaylar sınavda elde edecekleri puanlarla merkezi yerleştirmeler ve kamu kurumlarının personel alımlarında tercih yapabilecek.
ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans başvuruları elektronik ortamda alınacak.
Adım Adım KPSS Ön Lisans Başvurusu
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.
T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.
KPSS Ön Lisans başvuru ekranını seçin.
Kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerinizi kontrol edin.
Sınav merkezi tercihinizi belirleyin.
Başvuru ücretini yatırın.
Başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayın.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra adayların başvuru bilgilerinin doğruluğunu tekrar kontrol etmeleri öneriliyor.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
KPSS Ön Lisans sınavına;
Ön lisans programlarından mezun olanlar,
Mezuniyet aşamasında bulunan ve mezun olabilecek durumdaki adaylar,başvuruda bulunabilecek.
Adayların öğrenim durumlarına uygun sınava katılması gerekiyor. Lisans mezunları ön lisans düzeyinden sınava başvuramıyor.
GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru hakkı tanınacak.
KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.
Geç başvuru günlerinde yapılan işlemlerde farklı ücret uygulaması bulunabileceği için adayların dikkatli olması gerekiyor.