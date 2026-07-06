KPSS başvurusunu kaçıranlar için son şans! 2026 geç başvuru ekranı açıldı

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KPSS’ye girmek istiyor ancak 1-13 Temmuz tarihleri arasındaki normal başvuru dönemini kaçırdıysanız henüz her şey bitmiş değil. ÖSYM, 2026 KPSS Lisans için geç başvuru ekranını erişime açtı.

Ancak bu kez süre oldukça kısa. KPSS geç başvuru işlemleri yalnızca 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek. Başvurusunu tamamlamayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için yeni bir süre uzatımı yapılmayacak.