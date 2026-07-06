KPSS başvurusunu kaçıranlar için son şans! 2026 geç başvuru ekranı açıldı
2026 KPSS Lisans başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru ekranı açıldı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınan başvurular 23 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geç başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Peki KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, sınavlar ne zaman?
KPSS’ye girmek istiyor ancak 1-13 Temmuz tarihleri arasındaki normal başvuru dönemini kaçırdıysanız henüz her şey bitmiş değil. ÖSYM, 2026 KPSS Lisans için geç başvuru ekranını erişime açtı.
Ancak bu kez süre oldukça kısa. KPSS geç başvuru işlemleri yalnızca 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek. Başvurusunu tamamlamayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için yeni bir süre uzatımı yapılmayacak.
KPSS geç başvuru ekranı açıldı
2026 KPSS Lisans geç başvuru işlemleri, 22 Temmuz saat 10.00 itibarıyla başladı.
Adaylar başvurularını 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.
Geç başvuru döneminde yalnızca formu doldurmak yeterli değil. Sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ücret işlemini tamamlamayan adayların başvuruları geçerli sayılmayacak.
KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?
KPSS geç başvurusunda bulunmak isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapması gerekiyor.
İzlenecek adımlar şöyle:
- ÖSYM AİS’e giriş yapın.
- Güncel işlemler bölümünden “2026-KPSS Lisans” seçeneğini açın.
- Başvuru bilgilerinizi kontrol edin.
- Sınav merkezi tercihinizi belirleyin.
- Katılacağınız oturumları seçin.
- Başvuruyu onaylayın.
- Geç başvuru ücretini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırın.
Başvuru işleminin ardından adayların AİS üzerinden başvuru bilgilerinin kayıt altına alındığını kontrol etmesinde fayda var. Çünkü “Formu doldurdum, tamamdır” demek yetmiyor; ücret ödenmediyse başvuru da tamamlanmış olmuyor.
KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan bilgilere göre 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geç başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.
KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların ise seçtikleri her oturum için 750 TL ödemesi gerekiyor.
Ödemeler, ÖSYM’nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden banka veya kredi kartıyla gerçekleştirilebiliyor.
Ücretler şöyle:
- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 1.200 TL
- KPSS Alan Bilgisi 1. oturum: 750 TL
- KPSS Alan Bilgisi 2. oturum: 750 TL
- KPSS Alan Bilgisi 3. oturum: 750 TL
Adayların ödeyeceği toplam tutar, katılacakları Alan Bilgisi oturumu sayısına göre değişecek.
Her aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek
ÖSYM’nin açıklamasına göre 2026 KPSS Lisans’a başvuran adayların tamamının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılması gerekiyor.
Alan Bilgisi oturumları ise adayın başvuracağı kadroya ve puan türüne göre seçilebilecek. Bu nedenle adayların oturum tercihi yapmadan önce 2026 KPSS Lisans Kılavuzu’nu incelemesi önemli.
Yanlış veya eksik oturum seçimi, ihtiyaç duyulan KPSS puan türünün hesaplanmamasına neden olabilir.
KPSS geç başvuru ne zaman bitecek?
KPSS geç başvuru ekranı 23 Temmuz 2026 saat 23.59’da kapanacak.
Adayların başvuru ve ödeme işlemlerini son dakikaya bırakmaması gerekiyor. Son saatlerde ÖSYM AİS veya ödeme ekranında yaşanabilecek yoğunluk, işlemin tamamlanmasını zorlaştırabilir.
Kısacası bu, normal başvuruyu kaçıran adaylar için gerçekten son şans.
2026 KPSS ne zaman yapılacak?
2026 KPSS Lisans oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek.
Sınav takvimi şöyle:
- KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
- KPSS Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026
- KPSS Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026
- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 1 Kasım 2026
DHBT başvuruları bu geç başvuru döneminin kapsamında bulunmuyor. Söz konusu sınavın başvuruları 22-30 Eylül tarihleri arasında ayrıca alınacak.
Bu başvuru KPSS ön lisans ve ortaöğretimi kapsıyor mu?
Hayır. Açılan geç başvuru ekranı 2026 KPSS Lisans sınavını kapsıyor.
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos, KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu sınavlara katılacak adayların kendi öğrenim düzeylerine ait başvuru tarihlerini takip etmesi gerekiyor.
ÖSYM AİS KPSS geç başvuru ekranı
2026 KPSS Lisans geç başvurusunda bulunmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantıdan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne ulaşabilir:
KPSS geç başvuru ekranı – ÖSYM AİS giriş
Başvurular 23 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. ÖSYM AİS güncel işlemler ekranı başvuru ücretini Genel Yetenek-Genel Kültür için 1.200 TL, Alan Bilgisi için her oturum başına 750 TL olarak gösteriyor.