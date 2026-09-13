KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM BUGÜN! 2026 KPSS saat kaçta, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?

2

13 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunda üç alan testi uygulanacak:

İşletme

Muhasebe

İstatistik

Adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri ve hesaplanmasını istedikleri puan türlerine göre ilgili testleri cevaplayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ SORU?

KPSS Alan Bilgisi sınavında her alan testi 40 sorudan oluşuyor.

Üçüncü oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik olmak üzere üç farklı test bulunuyor. Dolayısıyla üç testin tamamını cevaplayacak bir aday için oturumda toplam 120 soru bulunuyor.

Adayların hangi testleri cevaplayacağı ise ihtiyaç duydukları KPSS puan türlerine göre değişebiliyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. OTURUM TAMAMLANDI

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan birinci oturumda;

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

testleri uygulandı.

Saat 14.45'te başlayan ikinci oturumda ise;

Hukuk

İktisat

Maliye

testleri yer aldı.

İlk iki oturumda adaylara 150'şer dakika süre verildi.

Bugün yapılacak İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin ardından 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları tamamlanmış olacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KİMLER GİRER?

KPSS Alan Bilgisi sınavları, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki A Grubu kadrolara başvurmayı planlayan lisans mezunu adaylar açısından önem taşıyor.

Adayların katılması gereken Alan Bilgisi testleri hedefledikleri kurum, kadro ve bu kadro için kullanılan KPSS puan türüne göre değişebiliyor. Bu nedenle bütün adayların tüm Alan Bilgisi testlerini cevaplaması gerekmiyor.