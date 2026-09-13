KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM BUGÜN! 2026 KPSS saat kaçta, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?
KPSS Alan Bilgisi sınavında son oturum günü geldi. 12 Eylül Cumartesi günü yapılan ilk iki oturumun ardından gözler bugün gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi 3. oturuma çevrildi. Peki, KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek, hangi testler uygulanacak? İşte 13 Eylül 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav saati, bina giriş saati, testler ve sonuç tarihine ilişkin ayrıntılar...
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2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarında son gün geldi. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, 12 Eylül Cumartesi günü iki oturumu geride bıraktı. Sınav maratonu 13 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncü oturumla tamamlanacak.
Bugünkü sınav öncesinde adayların en çok araştırdığı konuların başında “KPSS 3. oturum saat kaçta?”, “KPSS kaçta bitecek?” ve “KPSS Alan Bilgisi 3. oturum kaç dakika sürecek?” soruları geliyor.
ÖSYM'nin açıkladığı programa göre üçüncü oturum saat 10.15'te başlayacak. Ancak adayların dikkat etmesi gereken daha erken bir saat var: Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAAT KAÇTA?
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Adayların sınava girecekleri binaya girişlerini en geç saat 10.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
KPSS Alan Bilgisi 3. oturum:
Sınav tarihi: 13 Eylül 2026 Pazar
Sınav başlangıç saati: 10.15
Binaya son giriş saati: 10.00
Sınav süresi: 160 dakika
KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM KAÇTA BİTECEK?
KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 160 dakika cevaplama süresi verilecek.
Buna göre sınavın normal süresi saat 12.55'te tamamlanacak.
Sınav süresine ilişkin özel durumları bulunan adaylar için ÖSYM tarafından belirlenen kurallar ayrıca uygulanabiliyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM KAÇ DAKİKA?
KPSS Alan Bilgisi sınavının bugün yapılacak üçüncü oturumunda adaylara 160 dakika süre verilecek.
Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk iki oturum 150'şer dakika sürerken üçüncü oturumun süresi 160 dakika olarak belirlendi.
KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMDA HANGİ TESTLER VAR?
13 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunda üç alan testi uygulanacak:
İşletme
Muhasebe
İstatistik
Adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri ve hesaplanmasını istedikleri puan türlerine göre ilgili testleri cevaplayacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ SORU?
KPSS Alan Bilgisi sınavında her alan testi 40 sorudan oluşuyor.
Üçüncü oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik olmak üzere üç farklı test bulunuyor. Dolayısıyla üç testin tamamını cevaplayacak bir aday için oturumda toplam 120 soru bulunuyor.
Adayların hangi testleri cevaplayacağı ise ihtiyaç duydukları KPSS puan türlerine göre değişebiliyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. OTURUM TAMAMLANDI
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Saat 10.15'te başlayan birinci oturumda;
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
testleri uygulandı.
Saat 14.45'te başlayan ikinci oturumda ise;
Hukuk
İktisat
Maliye
testleri yer aldı.
İlk iki oturumda adaylara 150'şer dakika süre verildi.
Bugün yapılacak İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin ardından 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları tamamlanmış olacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KİMLER GİRER?
KPSS Alan Bilgisi sınavları, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki A Grubu kadrolara başvurmayı planlayan lisans mezunu adaylar açısından önem taşıyor.
Adayların katılması gereken Alan Bilgisi testleri hedefledikleri kurum, kadro ve bu kadro için kullanılan KPSS puan türüne göre değişebiliyor. Bu nedenle bütün adayların tüm Alan Bilgisi testlerini cevaplaması gerekmiyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ NELERİ KAPSIYOR?
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları toplam üç oturumda gerçekleştiriliyor.
Sınav kapsamında;
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında testler uygulanıyor.
Alan Bilgisi sınavları, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumundan ayrı olarak gerçekleştiriliyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar KPSS Alan Bilgisi sınavına girecekleri bina ve salon bilgisinin bulunduğu sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgileri yer alıyor.
Adayların sınav günü ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgesi ile sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gündemi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları olacak.
ÖSYM'nin Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarını erişime açması halinde adaylar duyuruyu ÖSYM'nin resmî kanallarından takip edebilecek.
Soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin resmî duyuru yapılmadan internette paylaşılan cevapların ÖSYM'nin resmî cevap anahtarı olmadığı unutulmamalı.
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.