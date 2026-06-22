KPSS 2026 TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim 2026 Takvimi: KPSS Sınavı ve Başvuruları Ne Zaman, Başvurular Ayın Kaçında Başlıyor?

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Kamu kurumlarında çalışmak isteyen yüz binlerce adayın beklediği 2026 KPSS takvimi netleşti. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Özellikle yaz dönemine girilmesiyle birlikte adaylar "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?", "KPSS sınavı hangi ay yapılacak?", "Lise KPSS ne zaman?", "Ön Lisans KPSS başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Memuriyet hedefleyen adayların yakından takip ettiği sınav maratonu, Temmuz ayında başlayacak başvurularla resmen başlayacak.