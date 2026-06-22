KPSS 2026 TAKVİMİ | KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim 2026 Takvimi: KPSS Sınavı ve Başvuruları Ne Zaman, Başvurular Ayın Kaçında Başlıyor?
KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimi sonrası milyonlarca memur adayı sınav ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. "KPSS başvuruları başladı mı?", "KPSS Lisans sınavı ne zaman?", "KPSS Ön Lisans başvuruları hangi gün yapılacak?" ve "KPSS Ortaöğretim sınavı ayın kaçında?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 2026 KPSS takvimi, başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleriyle ilgili tüm detaylar.
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen yüz binlerce adayın beklediği 2026 KPSS takvimi netleşti. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Özellikle yaz dönemine girilmesiyle birlikte adaylar "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?", "KPSS sınavı hangi ay yapılacak?", "Lise KPSS ne zaman?", "Ön Lisans KPSS başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Memuriyet hedefleyen adayların yakından takip ettiği sınav maratonu, Temmuz ayında başlayacak başvurularla resmen başlayacak.
KPSS 2026 LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri ise 22-23 Temmuz 2026 olarak açıklandı.
KPSS Lisans Sınav Tarihleri
Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026
KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı KPSS Ön Lisans için başvurular 29 Temmuz 2026'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026'da sona erecek.
Geç başvurular ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.
KPSS Ön Lisans Sınav Tarihi
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç Tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Lise mezunları ve mezun olabilecek adayların katılım sağlayabileceği KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak.
Geç başvurular ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılabilecek.
KPSS Ortaöğretim Sınav Tarihi
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
KPSS başvuruları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde eğitim bilgilerini, fotoğraflarını ve sınav ücretlerini kontrol ederek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Uzmanlar, yoğunluk nedeniyle son günleri beklememeyi ve başvuruları erken tamamlamayı öneriyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026, Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026, Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.
KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Alan Bilgisi sınavı hangi tarihte yapılacak?
Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?
KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Lisans sonuçları 7 Ekim, Ön Lisans sonuçları 30 Ekim, Ortaöğretim sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman?
Lisans için 22-23 Temmuz, Ön Lisans için 19-20 Ağustos, Ortaöğretim için ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru yapılabilecek.
KPSS'ye kimler girebilir?
Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim mezunları ile mezun olabilecek durumdaki adaylar ilgili KPSS oturumlarına katılabilir.