KPSS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Kamu Personeli Seçme Sınavı’na Nasıl Başvurulur? KPSS Başvuruları Başladı mı? İşte KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim Sınav Takvimi

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KPSS 2026 ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları başladı mı? Üniversite mezunları, önlisans adayları ve lise mezunları için başvuru tarihleri belli oldu mu? Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Özellikle “KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?”, “KPSS ortaöğretim sınav tarihi açıklandı mı?”, “KPSS’ye internetten nasıl başvuru yapılır?” ve “Geç başvuru ücreti ne kadar olacak?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 KPSS maratonunun detayları netleşti.