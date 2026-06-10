KPSS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Kamu Personeli Seçme Sınavı’na Nasıl Başvurulur? KPSS Başvuruları Başladı mı? İşte KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim Sınav Takvimi
KPSS 2026 başvuruları başladı mı, KPSS lisans başvuru tarihi ne zaman, KPSS ortaöğretim sınavı hangi gün yapılacak, önlisans KPSS’ye nasıl başvurulur? Devlet kadrolarında memur olmak isteyen yüz binlerce adayın gündeminde şimdi ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2026 takvimi yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı için lisans, önlisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının başvuru tarihleri netleşirken adaylar “KPSS başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru tarihi var mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS sürecine dair tüm detaylar…
KPSS 2026 ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları başladı mı? Üniversite mezunları, önlisans adayları ve lise mezunları için başvuru tarihleri belli oldu mu? Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Özellikle “KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?”, “KPSS ortaöğretim sınav tarihi açıklandı mı?”, “KPSS’ye internetten nasıl başvuru yapılır?” ve “Geç başvuru ücreti ne kadar olacak?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 KPSS maratonunun detayları netleşti.
KPSS 2026 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2026 KPSS süreci için adayların beklediği başvuru tarihleri belli oldu. KPSS oturumları için başvurular yıl içinde farklı tarihlerde alınacak. İlk süreç lisans oturumlarıyla başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.
KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ 2026
KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026’ya kadar devam edecek. Başvurularını zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026’da yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül tarihlerinde uygulanacak. Sonuçların ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ 2026
İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı KPSS Önlisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
KPSS Önlisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026’da erişime açılması planlanıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ 2026
Lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru süreci 15-16 Eylül tarihlerinde tamamlanacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026’da uygulanacak. Sonuçların kasım ayında ilan edilmesi bekleniyor.
KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne katılacak adaylar için başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS’YE NASIL BAŞVURULUR?
KPSS başvuruları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden internet aracılığıyla yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav oturumunu seçerek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.
Başvurunun geçerli sayılması için sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor. Adaylar ödemelerini anlaşmalı bankalar veya online ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.
SIK SORULAN SORULAR
KPSS 2026 başvuruları başladı mı?
Hayır. KPSS 2026 başvuruları oturumlara göre farklı tarihlerde başlayacak.
KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
KPSS önlisans sınavı hangi tarihte yapılacak?
KPSS Önlisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS başvurusu internetten yapılabilir mi?
Evet. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapabiliyor.
KPSS geç başvuru günü olacak mı?
Evet. Her oturum için ayrıca geç başvuru tarihleri uygulanacak.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonuç tarihleri oturumlara göre değişiklik gösterecek. Lisans, önlisans ve ortaöğretim sonuçları sınavların ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek.