Köylülerin uçurum kenarındaki zorlu mesaisi! İmece usulü temizliyorlar: 'Üretim tamamen sona erebilir'

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Yaklaşık 15 kişilik bir ekiple 10 gündür aralıksız çalıştıklarını belirten Nazım Kağan, "Önümüzde en az 10 günlük daha çalışma var. Buna rağmen köye ne kadar su ulaşacağı belli değil. Ot biçme zamanı geldi ancak arazilerimiz kurudu. Yetkililerden buraya boru hattı döşenmesini ve kalıcı çözüm üretilmesini istiyoruz. Aksi halde köyümüzde sebzecilik, meyvecilik ve tarımsal üretim tamamen sona erebilir" diye konuştu.