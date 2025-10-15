Köyde evin bahçesinde kurdu! 5 yıldızlı otellere 40 ton satış yapıyor: Kadın girişimci çadırda altın buldu

9





Kadir Sümer de önceden inşaat işlerinde dekorasyon üzerine çalıştığını, son yıllarda istiridye mantarı üretimini artırıp büyüten eşinin yanında olduğunu söyledi.



Kendisinin genelde kompost üretimi ve pazarlama noktasında çalıştığını belirten Sümer, "Zamanla bu işi sevdik. Her şeyden önce üretmek başka bir duygu. Her aşaması da zevkli. Yıl boyunca elimizde istiridye mantarı bitmeyecek şekilde planlı üretim yapıyoruz. Yılın her ayı mantarımız oluyor. Satışlarımızı da perakende ve toptan yapıyoruz. Bu işi daha da büyütmeyi planlıyoruz." dedi.