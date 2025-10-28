Konyalı çiftçilerin gözdesi! 3 yılda rekor artış oldu! Üreticiye yüksek kazanç getirdi

1

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da çiftçilerin son yıllardaki gözde ürünü çerezlik ayçiçeğinde üretim alanı da rekolte de artıyor. Türkiye'nin 149 bin 232 kayıtlı üreticisiyle tarım yapılan kenti Konya'nın ürün deseninde son yıllarda dikkate değer dönüşüm yaşanıyor. Ovada 1 milyon 882 bin hektarlık arazinin 609 bin 299 hektarında yapılan sulu tarımla, eğlencelik ayçiçeği üretimi de hızla arttı. Fiyat avantajı ve ihracat potansiyeli sayesinde üreticinin ilgisini çeken üründe, bu yıl yaklaşık 300 bin dekarlık alanda 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Konya'da 2022 üretim sezonunda 118 bin 662 dekarda 40 bin 115 ton çerezlik ayçiçeği elde edildi. 2023'te 155 bin dekarda 49 bin 697 ton üretim gerçekleşirken geçen yıl 247 bin 710 dekardan 76 bin 297 ton üretim kaydedildi. Hasatta sona gelinen bu sezon ise ekim alanı 300 bin dekara ulaşan çerezlik ayçiçeğinde, 100 bin tonun üzerinde rekolteyle 3 yılda yaklaşık 2,5 kat artış bekleniyor.