Konya Şeker'den üreticiye 12,7 milyar TL'lik dev destek! Yarın başlıyor

3

“2025–2026 kampanya döneminde hem pancar üretim miktarı hem de verimlilik açısından son derece memnuniyet verici sonuçlara ulaştık. Bu başarı, toprağı emekle buluşturan üreticilerimizin özverili çalışmasının neticesidir. Bizler de üretim zincirinin merkezinde yer alan çiftçilerimizin daha güçlü, daha sürdürülebilir bir gelir yapısına kavuşması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Üreticimizin emeğinin gerçek değerini bulması, alın terinin karşılığını eksiksiz alabilmesi adına kararlı ve yoğun bir gayret içerisindeyiz.



17 Şubat saat 17.00’de çiftçimize 8 milyar 484 milyon 218 bin TL pancar bedel ödemesi yapmaya başlayacağız. Verdikleri emek ve gayretlerden dolayı tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ediyor, pancar bedellerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Konya Şeker tarafından gerçekleştirilecek olan bu ödeme; başta pancar üreticileri olmak üzere, Konya’nın tarımsal üretim zincirine doğrudan ve dolaylı katkı sunan tüm sektörlerde önemli bir ticari ve finansal hareketlilik oluşturacak, üretim, tedarik, lojistik ve hizmet alanlarında piyasalara canlılık kazandıracak.