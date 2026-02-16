Konya Şeker'den üreticiye 12,7 milyar TL'lik dev destek! Yarın başlıyor
Konya Şeker, 2025-2026 kampanya dönemini başarıyla tamamlayarak üretici ortaklarına yapılacak dev ödemenin takvimini açıkladı. 3,5 milyon tonu aşkın pancar alımı gerçekleştiren kurum, yarın (17 Şubat) saat 17.00 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına tam 8 milyar 484 milyon 218 bin TL yatıracak. Daha önce ödenen avanslarla birlikte toplam rakamın 12,7 milyar TL'ye ulaşacağını belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bu ödemenin sadece çiftçiye değil, Konya’nın tüm ticari hayatına can suyu olacağını vurguladı.
Konya Şeker Fabrikası, 2025–2026 kampanya döneminde 3 milyon 546 bin 933 ton pancar alımı yaptığını açıkladı. Bugüne kadar ödenen 4 milyar 296 milyon 327 bin TL ayni ve nakdi avansların yanı sıra 17 Şubat'ta üretici ortaklarının hesabına aktarılacak olan 8 milyar 484 milyon 218 bin TL ile toplam rakamın 12 milyar 780 milyon 545 nin TL'ye ulaşacağı aktarıldı.
2025-2026 kampanya döneminde 3 milyon 546 Bin 933 ton pancar alımı gerçekleştiren Konya Şeker’in üretici ortaklarının pancar bedellerini hesaplarına yatırmaya başladığı aktarıldı. 8 milyar 484 milyon 218 bin TL ödeme yapacak olan Konya Şeker, 17 Şubat saat 17.00’de pancar bedellerini üretici ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlayacağını duyurdu.
Bugüne kadar 4 milyar 296 milyon 327 bin TL ödeme yapılmış olup sürecin tamamlanmasıyla birlikte üreticilere aktarılan toplam pancar bedelinin 12 milyar 780 milyon 545 nin TL'ye ulaşacağı bildirildi.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üretimin temel taşı olan çiftçilerin ekonomik ve sosyal refahının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:
“2025–2026 kampanya döneminde hem pancar üretim miktarı hem de verimlilik açısından son derece memnuniyet verici sonuçlara ulaştık. Bu başarı, toprağı emekle buluşturan üreticilerimizin özverili çalışmasının neticesidir. Bizler de üretim zincirinin merkezinde yer alan çiftçilerimizin daha güçlü, daha sürdürülebilir bir gelir yapısına kavuşması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Üreticimizin emeğinin gerçek değerini bulması, alın terinin karşılığını eksiksiz alabilmesi adına kararlı ve yoğun bir gayret içerisindeyiz.
17 Şubat saat 17.00’de çiftçimize 8 milyar 484 milyon 218 bin TL pancar bedel ödemesi yapmaya başlayacağız. Verdikleri emek ve gayretlerden dolayı tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ediyor, pancar bedellerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Konya Şeker tarafından gerçekleştirilecek olan bu ödeme; başta pancar üreticileri olmak üzere, Konya’nın tarımsal üretim zincirine doğrudan ve dolaylı katkı sunan tüm sektörlerde önemli bir ticari ve finansal hareketlilik oluşturacak, üretim, tedarik, lojistik ve hizmet alanlarında piyasalara canlılık kazandıracak.