Kocaeli'ye 5 milyar liralık dev yatırım! Kentin çehresi değişecek

Büyükakın, yaptığı açıklamada, projenin sadece fuar alanı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Burada fuarlar, kongreler yapılacak. Ve bununla beraber, aslında yeni bir şehir tasarımı ortaya çıkmış olacak. Sadece fuar merkezi değil, yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz" dedi.Eski fuar alanının şehir merkezinde sıkıştığını ve yeni ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Büyükakın, şunları kaydetti:"Eski şehir merkezinde sıkışmış olan alanları şehrin dışında ve yeni ihtiyaçları karşılayacak yapılarla buluşturmanız gerekir. Bir yandan hava ulaşımının diğer yandan şehirler arası ulaşımın ortak noktasında buluşabilecek bir alan gerekiyordu. Önceki fuar alanı, geleneksel şehir merkezinde sıkışmış bir alandı. Onu dışarıya taşımak, bir anlamda etkinlikler döneminde oluşacak trafiği de şehrin dışına taşımak anlamına gelecekti." Proje hakkında teknik bilgiler de veren Başkan Büyükakın, ilk etapta her biri 10 bin metrekare büyüklüğünde 3 hol inşa edileceğini, ön tarafta ise kongre merkezi ve konferans salonlarının yer alacağını bildirdi. Aşamalı bir inşaat süreci izleneceğini aktaran Büyükakın, "Önce iki holün tamamlanması ve iklim şartları elverişli olursa, bunların 2026’daki Kitap Fuarı’na yetiştirilmesi planlanıyor. Daha sonraki süreçte de diğer holün ilavesi ve diğer yapıların eklenmesi işleri yapılacak. Uzun vadede Fuar Merkezi toplam 6 hole çıkacak ve onlarla birlikte otelin ve merkezin ticari ve parklanma ihtiyaçlarını karşılayacak diğer yapılar da bu alana ilave edilmiş olacak" diye konuştu.