Kocaeli'nin trafiğine çare olacak büyük projelerde sona gelindi! Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri nefes alacak
Kaynak : İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un sınır komşusu olan ve sanayi ile nüfus yoğunluğu açısından oldukça kritik bir konumda bulunan Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini kapsayan bölgede ulaşım projelerine hız verdi. İstanbul’un trafik yükünü de büyük ölçüde taşıyan bu bölgede, ulaşım ağını rahatlatacak ve şehirler arası entegrasyonu artıracak kritik projelerde sona yaklaşıldı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde takip etme programı kapsamında Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde saha denetimlerinde bulundu. Baraçlı, bir gününü ayırdığı Gebze bölgesindeki turuna Gebze Millet Bahçesi ile başladı. Buradaki kütüphane ve diğer sosyal alanları inceleyen Baraçlı, millet bahçesinin batı girişinde inşa edilen Gebze Şehit ve Gazi Evi projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. 320 metrekare alana tek katlı olarak planlanan yapının temel demir donatı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Daha sonra Gebze Barış Mahallesi'ndeki Zeki Acar Kavşağı'na geçen Baraçlı, buradaki yol çalışmalarını denetledi. Yetkililer, 225 metrelik yolun sol ekseninde PMT ve binder tabakası imalatlarının tamamlandığını, sağ eksende ise genişleme çalışmalarının ardından PMT ve binder serimi yapılacağını bildirdi.
Genel Sekreter Baraçlı, Darıca programı kapsamında Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret etti. Baraçlı ve Bıyık, daha sonra ilçenin ulaşımını önemli ölçüde rahatlatması hedeflenen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kavşağı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Projede yağmur suyu hattı imalatlarının yüzde 95'inin, STFA Lisesi önündeki PMT ve binder serimlerinin tamamlandığı, taş duvar ve bordür imalatlarının ise sürdüğü belirtildi.
Bölgedeki son durağı Çayırova olan Baraçlı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte çeşitli noktalardaki üstyapı çalışmalarını gezdi. Atatürk Mahallesi Çağdaşkent Mesire Alanı ile Bahriye Üçok Caddesi'nde yüzde 85'i tamamlanan çalışmaları inceleyen Baraçlı, SEDAŞ'ın elektrik altyapı işlemlerinin ardından bin 200 tonluk aşınma tabakası serileceği bilgisini aldı. Ayrıca, İSU tarafından altyapısı tamamlanan Uğur Mumcu Caddesi'nde de Büyükşehir Belediyesinin üstyapıyı tamamen yenileyeceği kaydedildi.