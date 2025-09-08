Kocaeli'nin trafiğine çare olacak büyük projelerde sona gelindi! Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri nefes alacak

2

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde takip etme programı kapsamında Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde saha denetimlerinde bulundu. Baraçlı, bir gününü ayırdığı Gebze bölgesindeki turuna Gebze Millet Bahçesi ile başladı. Buradaki kütüphane ve diğer sosyal alanları inceleyen Baraçlı, millet bahçesinin batı girişinde inşa edilen Gebze Şehit ve Gazi Evi projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. 320 metrekare alana tek katlı olarak planlanan yapının temel demir donatı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Daha sonra Gebze Barış Mahallesi'ndeki Zeki Acar Kavşağı'na geçen Baraçlı, buradaki yol çalışmalarını denetledi. Yetkililer, 225 metrelik yolun sol ekseninde PMT ve binder tabakası imalatlarının tamamlandığını, sağ eksende ise genişleme çalışmalarının ardından PMT ve binder serimi yapılacağını bildirdi.