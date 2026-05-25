Kocaeli'nin eli ayağına dolaştı: 9 plaj da aynı sözleri aldı

25.05.2026 - 10:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 9 plaj, temiz deniz suyu ve çevre standartlarıyla bu yıl da "Mavi Bayrak" ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan son değerlendirmeler sonucunda Kocaeli'deki 9 plaj; su kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmet altyapısı gibi zorlu kriterleri bir kez daha başarıyla geçti.

Alınan kararla birlikte Karamürsel ilçesindeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı halk plajları ile Kandıra ilçesindeki Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Kovanağzı, Seyrek ve Miço Kadınlar plajları "Mavi Bayrak" unvanını korumuş oldu.Özellikle yaz sezonunda bölgenin en çok tercih edilen turizm noktalarından olan bu plajların, 2026 yaz sezonunda da vatandaşlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunmaya devam edeceği bildirildi.

