Kızıltepe'de evde patlama! 3 kişi yaralandı

İlçe merkezindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi 1017’nci Sokak’taki müstakil bir evde, öğle saatlerinde patlama oldu. Patlamada H.T. (16), N.T. (45) ve T.T. (79) yaralandı. Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencereler kırılırken, evin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç da zarar gördü.