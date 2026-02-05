GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKızıltepe'de evde patlama! 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Kızıltepe'de evde patlama! 3 kişi yaralandı

Kızıltepe'de evde patlama! 3 kişi yaralandı

05.02.2026 - 12:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen patlamada 3 kişi yaralandı. Ev ile park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.

1Kızıltepe'de evde patlama! 3 kişi yaralandı

İlçe merkezindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi 1017’nci Sokak’taki müstakil bir evde, öğle saatlerinde patlama oldu. Patlamada H.T. (16), N.T. (45) ve T.T. (79) yaralandı. Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencereler kırılırken, evin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç da zarar gördü.

2Kızıltepe'de evde patlama! 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

3Kızıltepe'de evde patlama! 3 kişi yaralandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.