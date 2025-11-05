Kızılay yön tabelasına Ankaralıların ilgisi
Kaynak : AA İHA
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde yer alan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Gençlerin tabelaya asılarak “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaştığı pozlar, yeni bir akımın sembolüne dönüştü.
Kısa sürede yaygınlaşan akımın ardından tabela çalındı ve yerine yenisi asılan tabelada gençler yeniden fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.
Son olarak tabelaya, yoğun ilgi nedeniyle tabelanın arkasına barfiks demiri eklendi.
Ankara'da bir süre önce kimliği belirisiz kişiler tarafından sökülen ve sosyal medyada viral olan Kızılay tabelası yenilenirken, bu kez de sticker ve yazılarla kirletildi.
John Fitzgerald Kennedy Caddesi'nde bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek götürülen Kızılay tabelası, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden yerine monte edildi.
Ancak kısa sürede tabelanın yüzeyine çeşitli stickerlar yapıştırıldığı ve yazılar yazıldığı görüldü.
Gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de akım için poz verdiği görüldü.
Öte yandan ailesiyle birlikte Denizli'den Ankara'ya gelen bir genç de sosyal medya akımına katılıp, Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirdi.
Ailesi ile Ankara'ya gezmeye gelen Nilo Mehra isimli genç, "Hazır buraya gelmişken tabelayı da görmek istedim.
Çünkü şu sıralar sosyal medyada bayağı bir popüler oldu. Amacım video çekmekti ama pek yetişemedim, ben de tabela ile fotoğraf çektirdim.
Gördüğüm kadarıyla yeni tabela değil, tekrardan yerine monte etmişler "dedi