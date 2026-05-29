GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKıvrak zekası ile tanınan Rizelilerden bir buluş daha! Kıyma makinesi yaptı köylünün hizmetine sundu
HaberlerGündem Haberleri Kıvrak zekası ile tanınan Rizelilerden bir buluş daha! Kıyma makinesi yaptı köylünün hizmetine sundu

Kıvrak zekası ile tanınan Rizelilerden bir buluş daha! Kıyma makinesi yaptı köylünün hizmetine sundu

29.05.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Rize'de bir vatandaş matkaptan yola çıkarak geliştirdiği kıyma makinesi ile köylüsünün yardımına koştu.

1

Kıvrak zekası ile tanınan Rizeliler, buluşlarına bir yenisini daha ekledi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde yaşayan Yusuf Kus, Kurban Bayramı'nda geliştirdiği pratik yöntemle dikkat çekiyor.

2Kıvrak zekası ile tanınan Rizelilerden bir buluş daha! Kıyma makinesi yaptı köylünün hizmetine sundu

Evde kurduğu özel mekanizmaya matkabı bağlayan Kus, bayram boyunca vatandaşların etlerini kıyma haline getiriyor.

3Kıvrak zekası ile tanınan Rizelilerden bir buluş daha! Kıyma makinesi yaptı köylünün hizmetine sundu

Tamamen kendi imkanlarıyla hazırladığı sistem sayesinde kısa sürede çok miktarda kıyma çekebilen Yusuf Kus, özellikle bayram dönemlerinde mahalle sakinlerinin işini kolaylaştırıyor.

4Kıvrak zekası ile tanınan Rizelilerden bir buluş daha! Kıyma makinesi yaptı köylünün hizmetine sundu

Kurban kesimlerinin ardından sıraya giren vatandaşlar, etlerini pratik şekilde kıyma yaptırabiliyor.

5Kıvrak zekası ile tanınan Rizelilerden bir buluş daha! Kıyma makinesi yaptı köylünün hizmetine sundu

Kurdukları mekanizmayı anlatan Yusuf Kus, "Bayram nedeniyle kasaplar kapalıydı.

6Kıvrak zekası ile tanınan Rizelilerden bir buluş daha! Kıyma makinesi yaptı köylünün hizmetine sundu

Ben matkaptan bunu ürettim. Matkaba bir aparat koydum, ucuna da bir demir ve kapak yerleştirdim. Matkabı çalıştırdığım zaman eti kıymaya başlıyor" dedi.